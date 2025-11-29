7 ton hamsi bedava dağıtılacak

29.11.2025 16:31

İHA

Antalya'da düzenlenen "Alanya 3. Hamsi Festivali" başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde iki gün boyunca toplam yaklaşık 7 ton hamsinin ücretsiz dağıtılacağı öğrenildi.

IHA

Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Alanya Hamsi Festivali, bugün itibari ile Alanya'da başladı. Alanya eski belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde çok sayıda yöresel ürün standı da yer aldı. Ücretsiz hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak. 

 

IHA

Festivalde geçen seneye oranla daha fazla ücretsiz hamsinin dağıtılacağı ifade edildi. 

IHA

Yetkililer, geçen sene festivale 200 bine yakın kişinin katıldığını aktardı.

