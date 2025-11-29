7 ton hamsi bedava dağıtılacak
29.11.2025 16:31
İHA
Antalya'da düzenlenen "Alanya 3. Hamsi Festivali" başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde iki gün boyunca toplam yaklaşık 7 ton hamsinin ücretsiz dağıtılacağı öğrenildi.
Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Alanya Hamsi Festivali, bugün itibari ile Alanya'da başladı. Alanya eski belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde çok sayıda yöresel ürün standı da yer aldı. Ücretsiz hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak.
Festivalde geçen seneye oranla daha fazla ücretsiz hamsinin dağıtılacağı ifade edildi.
Yetkililer, geçen sene festivale 200 bine yakın kişinin katıldığını aktardı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.