70 yıllık aşkta acı veda. Eşinden hemen sonra vefat etti

Çiftin 40 yıllık komşusu Semiha İnal, "Birbirlerini çok seviyorlardı. Acımız büyük" derken, diğer bir komşu Ahmet Zeybek ise Necattin Ocak’ın eşinin rahatsızlığına çok üzüldüğünü belirterek ‘’Birkaç ay sonra o da benzer bir rahatsızlıkla hastaneye gitti ve komaya girdi. Eşinden bir gün sonra da vefat etti" diye konuştu.

Necattin Ocak’ın naaşı, Trabzon’un Of ilçesine uğurlandı. Ocak çifti, 15 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kireçli Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilecek.