70 yıllık aşkta acı veda. Eşinden hemen sonra vefat etti
14.04.2026 16:28
İHA
Eskişehir’de yaşayan 70 yıllık evli çift, tedavi gördükleri hastanelerde birer gün arayla vefat etti.
Eskişehir’de ikamet eden Trabzonlu 91 yaşındaki Meliha Ocak ile 88 yaşındaki Necattin Ocak’ın onlarca yıl süren birliktelikleri hastanede son buldu. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Meliha Ocak, geçtiğimiz pazar günü hayat mücadelesini kaybetti.
Eşinin vefatının ardından, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 5 aydır tedavi altında olan Necattin Ocak da eşinin cenazesinin memleketine gönderildiği gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti.
KARDEŞLERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
70 yıllık eşinin ardından vefat eden Necattin Ocak’ın naaşı, helallik alınmak üzere Tepebaşı ilçesindeki evinin önüne getirildi. Bu sırada evde büyük bir hüzün yaşanırken, çiftin acı haberine dayanamayan kardeşleri ve yakınları baygınlık geçirdi.
Necattin Ocak'ın cenazesinin Malkoç Sokak'taki evlerinden kaldırılacağı esnada Ocak'ın kardeşleri fenalaştı.
Çiftin 40 yıllık komşusu Semiha İnal, "Birbirlerini çok seviyorlardı. Acımız büyük" derken, diğer bir komşu Ahmet Zeybek ise Necattin Ocak’ın eşinin rahatsızlığına çok üzüldüğünü belirterek ‘’Birkaç ay sonra o da benzer bir rahatsızlıkla hastaneye gitti ve komaya girdi. Eşinden bir gün sonra da vefat etti" diye konuştu.
Necattin Ocak’ın naaşı, Trabzon’un Of ilçesine uğurlandı. Ocak çifti, 15 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kireçli Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilecek.
