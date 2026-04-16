700 yıldır ibadete açık. Deniz kıyısında sapasağlam duruyor
16.04.2026 13:28
İHA
Mersin'de bulunan Mamure Kalesi içerisinde yer alan yaklaşık 700 yıllık cami, asırlardır kesintisiz süren ibadet geleneğiyle dikkat çekiyor.
Roma'dan Osmanlı'ya uzanan çok katmanlı geçmişiyle öne çıkan Mamure Kalesi, farklı medeniyetlerin izlerini tek bir yapıda buluşturuyor.
Stratejik konumu ve arkeolojik değeriyle öne çıkan kale, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilerek, uluslararası düzeyde de önem kazandı.
Roma döneminde temelleri atılan, Selçuklu ve Karamanoğulları dönemlerinde Türk-İslam kimliği kazanan kale içerisindeki cami ise 14. yüzyıl başlarında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından inşa ettirildi. Yaklaşık 7 asırdır ibadete açık olan cami, bu yönüyle Anadolu'daki en eski kesintisiz ibadet mekanları arasında gösteriliyor.
''FETHİN MANEVİ SEMBOLÜ''
Kale surları içinde yer alan cami, ibadet edilen bir alan olmasının ötesinde fetih anlayışının manevi boyutunu temsil eden önemli bir yapı olarak değerlendiriliyor.
Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, caminin merkeze konumlandırılmasının bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Fidan, bu yaklaşımın İslam'ın temel değerlerinden olan can, mal, akıl, nesil ve din emniyetini koruma anlayışını yansıttığını ifade ederek, "Yapı sadece bir savunma noktası değil, aynı zamanda manevi bir merkez" dedi.
Tarihi caminin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olduğunu dile getiren Fidan, Mamure Kalesi'nin bütünlüğünü koruyan nadir yapılardan biri olduğunu ifade etti.
Fidan, caminin özellikle cuma namazlarında, Ramazan ayında teravihlerde ve bayram namazlarında yoğun şekilde kullanıldığını belirtti.
Çevre mahallelerden gelen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ibadet edebildiği camide zaman zaman cemaatin avluya kadar taştığı aktarıldı.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.