77 yıldır kazılıyor. Sarayın altından saray çıktı
09.12.2025 16:32
İHA
'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yılki kazılarda sarayın altında saray bulundu.
Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor.
1948 yılında başlayan ve aralıksız devam eden kazılarda bu yıl sarayın altında bir saray daha keşfedildi.
Alttan gelen yapıların üsttekilerden daha büyük olduğunu ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, şunları söyledi:
"Kültepe'de Asurlu tüccarlar dönemine ait, yani günümüzden 4 bin sene öncesine ait 3 tane büyük yapımız var. Bunlar içerisinde Warşama Sarayı en büyüğü, 100'e 110 metre ölçülerinde. Eski çağlarda Anadolu'nun en büyük yapısı. Bu aslında normal bir şey çünkü ticaret yapılan bir ortam var. Doğal olarak şehir zenginleşiyor. Şehir zenginleştikçe surları, tapınakları, sarayları yapılıyor. Yazılı belgelerden biliyoruz ki saray da bu işlerin içinde. Bir anlamda kervansaray gibi nitelendirilebilecek bir fonksiyona kavuşuyor, gelen mallar burada depolanabiliyor. Mevcut yapılar, tüccarların buraya gelmesinden 500 yıl kadar öncesinde güçlü bir otoritenin varlığını bize gösteriyor.''
Bulunan sarayla ilgili önümüzdeki dönemlerde yapılan kazılarda daha fazla bilgi elde etmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kulakoğlu, "Şu an için sadece küçük bir kısmını bulduk. Aslında kazılan alan çok büyük bir alan ama çok büyük bir yapının köşesini keşfedebildik" ifadelerini kullandı.
