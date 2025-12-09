77 yıldır kazılıyor. Sarayın altından saray çıktı

Alttan gelen yapıların üsttekilerden daha büyük olduğunu ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, şunları söyledi:

"Kültepe'de Asurlu tüccarlar dönemine ait, yani günümüzden 4 bin sene öncesine ait 3 tane büyük yapımız var. Bunlar içerisinde Warşama Sarayı en büyüğü, 100'e 110 metre ölçülerinde. Eski çağlarda Anadolu'nun en büyük yapısı. Bu aslında normal bir şey çünkü ticaret yapılan bir ortam var. Doğal olarak şehir zenginleşiyor. Şehir zenginleştikçe surları, tapınakları, sarayları yapılıyor. Yazılı belgelerden biliyoruz ki saray da bu işlerin içinde. Bir anlamda kervansaray gibi nitelendirilebilecek bir fonksiyona kavuşuyor, gelen mallar burada depolanabiliyor. Mevcut yapılar, tüccarların buraya gelmesinden 500 yıl kadar öncesinde güçlü bir otoritenin varlığını bize gösteriyor.''