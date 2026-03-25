791 yıl önce oyuldu. Şifayı ve yenilenmeyi temsil ediyor
25.03.2026 10:36
İHA
Selçuklu dönemine ait darüşşifa geleneğini yansıtan ve sağlığın sembolü olarak bilinen kadehe sarılı yılan heykeli, Çankırı Müzesi'nde sergileniyor.
Taş Mescit'ten (Cemaleddin Ferruh Darüşşifası) çıkartılan eser, sağlık ve tıp tarihi açısından önemli buluntular arasında bulunuyor.
1235 yılında yapılan darüşşifada işlenilen heykelde bulunan yılan, sağlık ve yenilenmeyi, kadeh ise ilacın ya da şifalı suyun sunumunu temsil ediyor. Orijinal haliyle sergilenen heykel, müzede en çok ziyaret edilen objeler arasında yer alıyor.
Eserin orijinal halinin Çankırı Müzesi'nde sergilendiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, heykelin Etnografya bölümünde görülebileceğini söyledi.
Ovacıklı, ‘’Heykel, ilimize gelen ziyaretçilerin müzemizde en çok ziyaret ettiği objelerin başında geliyor. Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor" dedi.
Çankırı Müzesi'nin zemin katında bulunan Arkeolojik Eserler Bölümü’nde, Kalkolitik Çağ’dan Tunç Çağı’na, Hitit’ten Helenistik, Roma ve Doğu Roma Dönemleri’ne uzanan birçok eser sergileniyor. Bu bölümde ayrıca Arkaik Dönem’den Türk İslam Devletleri’ne ait sikkeler, Helenistik ve Roma dönemlerine ait kase, bardak, sürahi, parfüm şişesi, bilezik, yüzük ve boncuklardan oluşan cam eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
