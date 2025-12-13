8 erkeği geride bırakan kadın muhtar. Hem çalışıyor hem mahalleyi yönetiyor

Adaylık sürecini ve muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşayan Muhtar Almaz, "Buraya 17 yaşında gelin geldim. 40 yıldır Hozat'ta yaşıyorum. Hayvancılık yapıyorum, bu dönem de muhtarlık yapıyorum. Muhtar olmayı daha önce düşünmüştüm. Eşime de söylemiştim ama geçen dönem kabul etmedi. Bu dönem de eşim bana ‘muhtar olmak ister misin' dedi. Ben de çok istediğimi söyledim. Daha sonra bana yardımcı oldu. Ben seçimden 3 ay önce komşularımı gezmeye başladım. Beni tanımayan komşularım oluyordu, onlara da ‘Yusuf'un eşi dediler. Çalışmalara erken başladığımı söyleyenlere kendimi tanıttığımı ve desteklerini beklediğimi söyledim. Kadın aday gördükleri için çok mutlu oldular. Seçime 8'i erkek 9 aday girdi, ben kazandım" dedi.