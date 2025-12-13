8 erkeği geride bırakan kadın muhtar. Hem çalışıyor hem mahalleyi yönetiyor
13.12.2025 11:36
İHA
Tunceli'nin kadın muhtarı Yazgülü Almaz, hem hayvancılıkla uğraşıyor hem de mahallesine hizmet ediyor.
Hozat ilçesinin Fikripaşa mahallesinde 9 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde, 58 yaşındaki Yazgülü Almaz 8 erkek adayını geride bırakarak mahallenin muhtarı seçildi. 40 yıldır Hozat'ta yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Almaz, hem üretime devam ediyor hem de mahallesinin sorunlarına çözüm oluyor. Ailesinin ve mahallelinin desteğiyle muhtar seçilen Yazgülü Almaz, kadınların sesinin daha çok duyulmasını ve yöneticilikte daha fazla yer alması gerektiğini söylüyor.
8 ERKEĞİ GERİDE BIRAKTI
Adaylık sürecini ve muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşayan Muhtar Almaz, "Buraya 17 yaşında gelin geldim. 40 yıldır Hozat'ta yaşıyorum. Hayvancılık yapıyorum, bu dönem de muhtarlık yapıyorum. Muhtar olmayı daha önce düşünmüştüm. Eşime de söylemiştim ama geçen dönem kabul etmedi. Bu dönem de eşim bana ‘muhtar olmak ister misin' dedi. Ben de çok istediğimi söyledim. Daha sonra bana yardımcı oldu. Ben seçimden 3 ay önce komşularımı gezmeye başladım. Beni tanımayan komşularım oluyordu, onlara da ‘Yusuf'un eşi dediler. Çalışmalara erken başladığımı söyleyenlere kendimi tanıttığımı ve desteklerini beklediğimi söyledim. Kadın aday gördükleri için çok mutlu oldular. Seçime 8'i erkek 9 aday girdi, ben kazandım" dedi.
"ERKEK ADAYLAR ÇOK ÜZÜLDÜ, BEN ÇOK GURURLANDIM"
Almaz, "Erkekler kazanamadı, ‘Bir kadına karşı nasıl kaybettik' diye çok üzülmüşlerdi. Ben çok gururlandım. İsterim ki bütün kadınlar da olsunlar. İl meclisi, belediye başkanı olsunlar. Ben ilkokul mezunuyum, lise mezunu olan kadınlar var hepsini desteklerim. Keşke onlar da olsa, kendi ayaklarının üzerinde dursa. Güzel bir duygu, bir kadının çocukları için ayaklarının üzerinde durması gurur verici bir şeydir. Kadınlar farklıdır, kadınlar birbirlerini desteklesinler. Kadın kadının dostudur, birbirimize destek olursak her şeyi başarırız" şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
TUNCELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TUNCELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.