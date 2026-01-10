8 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Hala keşfedilmemiş yerleri var

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, ilçenin yaylaları, akarsu ve gölleriyle insanları her mevsim misafir ettiğini söyledi.

İlçenin özellikle yaz döneminde ziyaretçi akınına uğradığını belirten Çelenk, "Mağaramız dünyanın en uzun iki mağarasından biridir. Önceki seneye göre yüzde 4 artış var. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.