80 yaşındaki anne engelli kızına 61 yıldır gözü bakıyor. Bir gün olsun şikayet etmedi.

80 yaşındaki vefalı anne Nazmiye Sözalan, yıllardır kızına bakmasına rağmen durumdan şikayetçi değil. Anne ve kızı kendilerine göre kurdukları düzeni yıllardır sürdürüyor.

Nazmiye anne, “Allah'a çok şükürler olsun ki, iyi kötü günlerimiz geçiyor. Kızım doğuştan bu hale geldi. Hep ben bakıyorum ama kızım memnun mu değil mi bilmiyorum. İkimiz güzel anlaşıyoruz. Kızım oturuyor, yemeğini veriyorum, çayını veriyorum ve her şeyini hazır edip dışarıya çıkıyorum.” diyor.

Anne Nazmiye kızını bakarken bir yandan da tarladaki işlerini de yürütüyor. Kızını defalarca bakımevine almak istedikleri belirten Nazmiye anne, “ Allah'ım kızıma yardım edeyim diye bana güç kuvvet veriyor. Tarlaya gidiyorum veya dışarıdan çalı veya odun topluyorum. Evimi de kuruş kuruş artırarak yeni yapmaya çalıştım. Kızımı hiç bakımevine vermedim. Bakımevinden kızımı istediler ama ben vermek istemedim.” dedi.