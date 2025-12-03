80 yaşındaki anne engelli kızına 61 yıldır gözü bakıyor. Bir gün olsun şikayet etmedi.
03.12.2025 11:24
İHA
Hatay'da yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Sözalan, engelli kızına 61 yıldır bakıyor. Nazmiye anne, bir gün olsun bile durumdan şikayet etmedi, hem tarlada çalışıyor hem de kızına gözü gibi bakıyor.
Yayladağı İlçesi'nin Kulaç Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki anne Nazmiye Sözalan'ın kızı 61 yaşındaki Durdunaz Sözalan, doğuştan fiziksel engelli doğdu. Yatağa bağlı bir şekilde yaşayan Durdunaz Sözalan'ı hayata tutunduran ise annesi Nazmiye Sözalan oldu.
Anne Sözalan, kızının her şeyiyle şefkatle ilgilenirken bir yandan da bağ bahçe ve ev işleriyle de uğraşıyor. Kızına olan merhametiyle umut olan anne, kızını bakımevine vermek istemediğini belirterek kızının da kendi hayatına bir umut olduğunu söyledi.
"ANNEMLE İYİ GEÇİNİYORUM, HER ŞEYİMLE İLGİLENİYOR"
Doğuştan engelli olduğunu ifade eden 61 yaşındaki engelli Durdunaz Sözalan, tekerlekli sandalye istediğini belirterek "Annemle birlikte yaşıyorum. Günüm biraz iyi geçiyor. Annemle vakit geçiriyorum. Ben doğuştan bu haldeyim, annemle iyi geçiniyorum. Annem beni yediriyor, içiriyor ve altımı değiştiriyor. Kendime göre küçük tekerlekli sandalye istiyorum. Bir hayalim yok. Hayat iyi ve normal gidiyor. Annemden memnunum. Bir şey yapmıyorum, oturuyorum ve televizyon izliyorum" dedi.
"KIZIMI BAKIMEVİ İSTEDİ AMA BEN VERMEK İSTEMEDİM"
80 yaşındaki vefalı anne Nazmiye Sözalan, yıllardır kızına bakmasına rağmen durumdan şikayetçi değil. Anne ve kızı kendilerine göre kurdukları düzeni yıllardır sürdürüyor.
Nazmiye anne, “Allah'a çok şükürler olsun ki, iyi kötü günlerimiz geçiyor. Kızım doğuştan bu hale geldi. Hep ben bakıyorum ama kızım memnun mu değil mi bilmiyorum. İkimiz güzel anlaşıyoruz. Kızım oturuyor, yemeğini veriyorum, çayını veriyorum ve her şeyini hazır edip dışarıya çıkıyorum.” diyor.
Anne Nazmiye kızını bakarken bir yandan da tarladaki işlerini de yürütüyor. Kızını defalarca bakımevine almak istedikleri belirten Nazmiye anne, “ Allah'ım kızıma yardım edeyim diye bana güç kuvvet veriyor. Tarlaya gidiyorum veya dışarıdan çalı veya odun topluyorum. Evimi de kuruş kuruş artırarak yeni yapmaya çalıştım. Kızımı hiç bakımevine vermedim. Bakımevinden kızımı istediler ama ben vermek istemedim.” dedi.
