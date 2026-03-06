800 yıl önce cami kapısına işlendi. İmkansız bir aşkın izi olduğuna inanılıyor

Özellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında oluştuğuna inanılan 'taçlı kadın başı' silüetinin, Selçuklu ustalarının astronomi ve fizik bilgisine olan hakimiyetini gözler önüne serdiğine inanılıyor.

İMKANSIZ BİR AŞKIN SİLÜETİ

Halk arasında yaygın şehir efsanesine göre, camiyi inşa eden ustalarından biri, Niğde Sancak Beyi'nin kızına aşık olur ve bu imkansız aşkı ölümsüzleştirmek için caminin kapısına beyin kızını tasvir eden bir silüet yaptırır.