800 yıl önce cami kapısına işlendi. İmkansız bir aşkın izi olduğuna inanılıyor
06.03.2026 16:19
AA, İHA
Niğde'de 1223 yılında inşa edilen Alaeddin Cami, Anadolu Selçuklu Dönemi'nin dikkat çeken yapıları arasında yer alıyor.
Yaklaşık 800 yıl önce, I. Alaeddin Keykubad döneminde Niğde Sancak Beyi Zeyneddin Beşare tarafından inşa ettirilen caminin mimarları Gazi ve Sıddık’ın adları, yapının kitabesinde yer alıyor.
Çap ve yükseklikleri farklı üç kubbeyle örtülen camide, iç mekânda yer alan “aydınlık feneri” sistemi sayesinde açıklıklardan süzülen ışıklar yapıya görsel derinlik katıyor.
Özellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında oluştuğuna inanılan 'taçlı kadın başı' silüetinin, Selçuklu ustalarının astronomi ve fizik bilgisine olan hakimiyetini gözler önüne serdiğine inanılıyor.
İMKANSIZ BİR AŞKIN SİLÜETİ
Halk arasında yaygın şehir efsanesine göre, camiyi inşa eden ustalarından biri, Niğde Sancak Beyi'nin kızına aşık olur ve bu imkansız aşkı ölümsüzleştirmek için caminin kapısına beyin kızını tasvir eden bir silüet yaptırır.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'ne alınan Alaeddin Cami'nin çevresinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve beylikler dönemine ait pek çok eser bulunduğunu belirtti.
Camiyi görmeye gelen turistler, kapıdaki kadın silüetinin yanı sıra giriş kapısı ve mihrabındaki süslemelere de ilgi gösteriyor.
YASAL UYARI
NIĞDE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NIĞDE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.