85 yaşındaki İbrahim dede bahçesindeki her şeyi ücretsiz dağıtıyor: ''Malım herkese helaldir''
12.11.2025 12:55
İHA
Isparta'da yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 15 yıl önce kurduğu Hayır Bahçesi'nde yetiştirdiği ürünleri ücretsiz olarak yoldan geçenlerle paylaşıyor.
Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı, 1995 yılında emekli olduktan sonra eşiyle birlikte "Hayır Bahçesi" adını verdiği bir bahçe kurdu. Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçen ya da bahçesini ziyarete gelenlerle ücretsiz olarak paylaşıyor.
Yılın büyük bir bölümünde ziyaretçilerine kapılarını açık tutan Çakmakçı, her mevsim farklı ürünler ekerek bahçesini canlı tutuyor. Bu yıl özellikle çilek hasadına odaklandığını belirten İbrahim dede, gelen misafirlerine hem ikramda bulunuyor hem de gönül sohbetiyle uğurluyor.
İbrahim Çakmakçı, "Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Çalıştım, çabaladım Cenab-ı Allah bana öyle nimetler verdi ki en güzeli de bu bahçe oldu. Allah'ın bana verdiği bu nimetleri misafirlerimle paylaşmak istedim" dedi.
Bahçeye 15 yıl boyunca eşiyle birlikte baktığını dile getiren Çakmakçı, "Hanımım çok gayretli ve hevesli bir insandı, bu toprakların her karışında onun emeği var. Ancak ne yazık ki 2010 yılında kendisini bir trafik kazasında kaybettim. O günden sonra bu bahçeyi daha çok benimsedim ve son 15 yıldır tek başıma ilgileniyorum'' dedi.
30 yıl önce bu bahçeden çok kazanç elde ettiklerini ifade eden Çakmakçı, ‘’Buradan meyve yiyen herkese malım helaldir'' ifadelerini kullandı.
Hayır Bahçesi'nde yılda 5 bin misafir ağırlamak istediğini belirten Çakmakçı, bahçede 60 kiraz ağacı, 95 cennet elması ağacı ile 2 bin 500 kök çilek bulunduğunu da aktardı.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.