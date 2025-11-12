85 yaşındaki İbrahim dede bahçesindeki her şeyi ücretsiz dağıtıyor: ''Malım herkese helaldir''

Bahçeye 15 yıl boyunca eşiyle birlikte baktığını dile getiren Çakmakçı, "Hanımım çok gayretli ve hevesli bir insandı, bu toprakların her karışında onun emeği var. Ancak ne yazık ki 2010 yılında kendisini bir trafik kazasında kaybettim. O günden sonra bu bahçeyi daha çok benimsedim ve son 15 yıldır tek başıma ilgileniyorum'' dedi.

30 yıl önce bu bahçeden çok kazanç elde ettiklerini ifade eden Çakmakçı, ‘’Buradan meyve yiyen herkese malım helaldir'' ifadelerini kullandı.