9 ayrı kaynak suyunun birleşiminden oluşuyor. Bayramda ziyaretçi yağdı
21.03.2026 14:16
Son Güncelleme: 21.03.2026 14:33
İHA
Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda da turistlerin uğrak noktası oldu.
Erzincan’da Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şelale, yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte Erzincan nüfusuna yakın vatandaşı bayram tatilinde ağırladı.
Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla ilgi çekiyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Girlevik Şelalesi'nde kaliteli zaman geçiriyor.
Kışın oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın tadını çıkaran turistler, ağırlıklı olarak yürüyüş ve piknik yapmayı tercih ediyor.
Girlevik Şelalesi, Erzincan’ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turisti de ağırlıyor.
