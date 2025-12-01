9 yaşında baba mesleğini öğrendi. Eşeğinin sırtında koyunları güdüyor
Eskişehir'de hayvancılık yapan ailenin kızı okuldan kalan boş zamanlarında baba mesleğini devam ettiriyor. 9 yaşındaki çoban eşeğinin sırtında koyunları güdüyor.
9 YAŞINDA BABA MESLEĞİNİ ÖĞRENİYOR
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ali Armağan'ın 9 yaşındaki kızı Ayşe Yaren, hayvanlarla yakından ilgilenip boş zamanalarında koyun güdüyor. Babasının yanından ayrılmayan Ayşe Yaren baba mesleğini çocukluktan itibaren öğreniyor.
"HAYVANLAR ŞEKER GİBİ"
Hayvanların kendisine iyi geldiğini akataran küçük kız, “Babamın yanından hiç ayrılmıyorum. Hayvanların nasıl yemlendiğini öğreniyorum. Dağ taş geziyorum. Hayvanlarla ilgileniyorum. Eşeğe biniyorum. Hayvanlar şeker gibi, onları seviyorum.” diye aktardı.
BAZEN SİNEMADA BAZEN TARLADA
Ali Armağan, kızının baba mesleğini öğrenmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Kızının hayvanlara olan sevgisi ve hayvancılığı meslek edinmesi hakkında “Çok hevesle öğreniyor yavaş yavaş bakalım. Doğumlarda bile bana yardım ediyor. Ben her şeyi öğrenmesini istiyorum. Yeri geliyor sinemaya gidiyoruz, yeri geliyor kafeye gidiyoruz, yeri geliyor tarlaya beraber gidiyoruz.” dedi
KÜÇÜK ÇOBAN VETERİNER OLMAK İSTİYOR
Ayşe Yaren hayvanlarla zaman geçirmesinin onu mutlu ettiğini ve bu mutluluğunun derslerini de etkilediğini söyledi. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ayşe Yaren eğitimini tamamlayıp hasta hayvanlara yardımcı olmak için veteriner olmak istiyor
