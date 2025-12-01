9 yaşında baba mesleğini öğrendi. Eşeğinin sırtında koyunları güdüyor

Ayşe Yaren hayvanlarla zaman geçirmesinin onu mutlu ettiğini ve bu mutluluğunun derslerini de etkilediğini söyledi. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ayşe Yaren eğitimini tamamlayıp hasta hayvanlara yardımcı olmak için veteriner olmak istiyor