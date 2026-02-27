Ramazan imsakiyesi banner
9 yıl önce tamamen kurumuştu. Karlar eriyince yeniden coştu

27.02.2026 12:34

İHA

Sivas'ta bulunan ve bir dönem tamamen kuruyan Koru nehri, karların erimesiyle yeniden coştu.

9 yıl önce tamamen kurumuştu. Karlar eriyince yeniden coştu
IHA

Sivas'ın Hafik ilçesinden doğan ve bir dönem kuraklıkla savaşan Koru Nehri, bereketli geçen kış mevsimiyle birlikte yeniden canlandı.

9 yıl önce tamamen kurumuştu. Karlar eriyince yeniden coştu 1
IHA

Yaklaşık 9 yıl önce 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kuruyan nehir, karın erimesiyle birlikte coştu. 

9 yıl önce tamamen kurumuştu. Karlar eriyince yeniden coştu 2
IHA

Uzunluğu 5 kilometreyi bulan ve Kızılırmak'a dökülen Koru Nehri, drone ile havadan görüntülendi. Bölge tarımı ve hayvancılığı için çok önemli olan nehir, çevresine can suyu oldu.

