9 yıl önce tamamen kurumuştu. Karlar eriyince yeniden coştu
27.02.2026 12:34
Sivas'ta bulunan ve bir dönem tamamen kuruyan Koru nehri, karların erimesiyle yeniden coştu.
Sivas'ın Hafik ilçesinden doğan ve bir dönem kuraklıkla savaşan Koru Nehri, bereketli geçen kış mevsimiyle birlikte yeniden canlandı.
Yaklaşık 9 yıl önce 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kuruyan nehir, karın erimesiyle birlikte coştu.
Uzunluğu 5 kilometreyi bulan ve Kızılırmak'a dökülen Koru Nehri, drone ile havadan görüntülendi. Bölge tarımı ve hayvancılığı için çok önemli olan nehir, çevresine can suyu oldu.
