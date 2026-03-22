99'luk Kaya dede doktor yüzü görmüyor. Uzun ömrünün sırrını açıkladı, işte en çok tükettiği besin

Enerjisini doğal beslenmeye, sebze, meyve yemeye ve çalışmaya borçlu olduğunu belirten Bulut, “Küçüklüğümden bu yana havuç yiyorum. Şu anda bile yemeye devam ediyorum. Dişlerim bile hala ana dişim'' ifadelerini kullandı.

İçeriğinde yüksek oranda A vitamini barındıran havuç; potasyum, lif ve antioksidan yönünden de oldukça zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Havucun göz sağlığını koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve cilt hücrelerini yenilediği ifade ediliyor ancak düzenli tüketiminden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.