99'luk Kaya dede doktor yüzü görmüyor. Uzun ömrünün sırrını açıkladı, işte en çok tükettiği besin
22.03.2026 13:56
Sivas'ta yaşayan 99 yaşındaki emekli fırın ustası Kaya Bulut, ilerleyen yaşına rağmen enerjik yapısıyla dikkati çekiyor. Bulut, en çok tükettiği besini açıkladı.
Eşi Lütfiye Bulut'u bir yıl önce kaybedince tek başına kalan 8 çocuk ve 25 torun sahibi Bulut, 99 yaşına rağmen azmi ve çalışkanlığıyla isminin hakkını veriyor.
Çocukları ve torunlarının gözetiminde yaşamına devam eden Bulut, bahçe işleriyle uğraşmayı da ihmal etmiyor.
Eski eşyaların yer aldığı evinin odasında zaman geçirmeyi de seven Bulut, gramofondan eski plakları dinleyerek geçmiş günleri yad ediyor.
Kaya Bulut, Yıldızeli ilçesinin Tatlıcak köyünde 1927'de doğduğunu ve 5 kardeşin en büyüğü olduğunu söyledi.
Hayatının çalışmakla geçtiğini anlatan Bulut, "Türkiye'nin birçok yerine giderek fırınlar yaptım. Her tarafın mimarı oldum" dedi.
Bulut, ailesinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini, kendisinin ilaç dahi kullanmadığını dile getirerek, "Şu anda da güçlü, kuvvetliyim. Ağrıyan, sızlayan yerim yok. Allah bunu herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK HAVUÇ TÜKETİYOR
Enerjisini doğal beslenmeye, sebze, meyve yemeye ve çalışmaya borçlu olduğunu belirten Bulut, “Küçüklüğümden bu yana havuç yiyorum. Şu anda bile yemeye devam ediyorum. Dişlerim bile hala ana dişim'' ifadelerini kullandı.
İçeriğinde yüksek oranda A vitamini barındıran havuç; potasyum, lif ve antioksidan yönünden de oldukça zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Havucun göz sağlığını koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve cilt hücrelerini yenilediği ifade ediliyor ancak düzenli tüketiminden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.
Çok iştahlı biri olmadığını aktaran Bulut, sözlerini şu şekilde noktaladı:
‘’Çocuklarım çalışmamı istemiyor ama ben çalışıyorum. Sabah kalktım, bahçede bulunan büyük taşları çıkardım. Allah bana bu kuvveti verdi. Ben de onun talebesi oldum. Çalışırken eldiven dahi takmam, enerjimi topraktan alıyorum.”
