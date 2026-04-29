Açık bahçelerde hasat başladı. En kalitelisi 100 liraya satılıyor, Mersin'den dünyaya gönderiliyor
29.04.2026 10:04
İHA
Mersin'de yenidünya adıyla da bilinen Malta eriğinin hasadı başladı. Üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de yağışlı geçen kış mevsiminin ardından bu hafta artan hava sıcaklıklarıyla başlayan hasatlar, üreticilerinin yüzünü güldürdü. Açık bahçelerde erikten sonra ‘’sarı altın'' olarak lanse edilen yenidünyada da hasat başladı.
Soğuklama ve yağış nedeniyle daha fazla meyve tutan ağaçlardan işçiler tarafından toplanan ürünler, kalitesine göre paketlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderildi. Bahçede birinci kalite ürünün kilogramının 100 TL, ikinci kalitenin ise 50 TL'den alıcı bulduğu belirtildi.
Türkiye'de en çok Mersin'de, Mersin'de ise Erdemli ve Tarsus ilçelerinde üretilen yenidünya meyvesinin hasadının yaklaşık 1 buçuk ay süreceği ifade edildi.
Bahçesinde hasat edilen meyvelerin paketlemesini yapan üreticilerden Zeynep Çiftçioğlu, "Bu sene mahsulümüz çok iyi. Tam kızardı" dedi.
Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu; Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kanada'ya dahi yenidünya gönderdiklerini aktardı.
Hem üretici hem de tüccarlık yapan Serdar Çiftçioğlu ise açık bahçelerde hasat edilen ürünlerin daha kaliteli olduğunu anlattı.
Çiftçioğlu, "İç pazarımızda İstanbul, Ankara, Erzurum, Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ürün satıyoruz. Dış pazarda da pek çok ülkeye gönderim sağlıyoruz. Yenidünya, iç pazarda kalitesine göre 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Ama dış pazarda 3-4 dolara kadar alıcı buluyor" şeklinde konuştu.
YENİDÜNYANIN FAYDALARI
Yüksek lif ve A, C vitaminleri içeren yenidünya, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra, sindirimi düzenliyor ve düşük kalorisiyle kilo vermeye yardımcı oluyor.
Antioksidan özellikleriyle de ön plana çıkan besinin kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğu ve kan şekerini dengelediği de ifade ediliyor. Ancak yine de düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
