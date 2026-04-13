"Acımı hafifletiyor" dedi, acil serviste zurna çaldı
13.04.2026 09:54
Son Güncelleme: 13.04.2026 10:35
DHA
Kars'ta yaşlı bir adam, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede "Acımı hafifletiyor." diyerek zurna çaldı.
"ZURNA ÇALDIĞIMDA HASTALIĞIM GEÇER, MORALİM DÜZELİR"
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyünde yaşayan ve 4 çocuk 14 torun sahibi olan Nazım Koç (86), 1982 yılında çalmaya başladığı zurnayı hala bırakmadı.
"Zurna çaldığımda hastalığım geçer, moralim düzelir. Müziksiz duramam. Evde bile akşamları çalarım. Müzik insanın derdine deva olur." diyen Nazım Koç, önceki gün rahatsızlanarak Selim Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı.
Bölgede düğünlerde zurna çalan ve zurna çalmayı çok sevdiğini söyleyen Koç, “Kan alındıktan sonra ben de yıllardır yanımdan ayırmadığım zurnamı çıkararak çaldım. Zurna çalmak benim acımı hafifletiyor." dedi.
O anlar çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
