Adana'da ev yangını: Bedensel engelli kadın öldü

08.11.2025 16:21

DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Servet Balcı, yaşamını yitirdi.

DHA

Yıllar önce bir düğünde açılan 'kutlama ateşi' nedeniyle yürüyemez hale gelen Servet Balcı, yangında mahsur kaldı. 

 

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kadının cansız bedenine ulaşıldı.

DHA

Balcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

