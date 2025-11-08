Adana'da ev yangını: Bedensel engelli kadın öldü
08.11.2025 16:21
DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Servet Balcı, yaşamını yitirdi.
Yıllar önce bir düğünde açılan 'kutlama ateşi' nedeniyle yürüyemez hale gelen Servet Balcı, yangında mahsur kaldı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Balcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
