Adana'nın şalgam suyu için yapılan AB tescil başvurusu uygun bulundu

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, şalgam suyunun AB tescili için yaptıkları başvurunun 21 Kasım'da uygun bulunduğunun belirterek, 3 aylık askı sürecinin başladığını ifade etti.

Bayram, "Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün, şalgam suyu. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da ürünün Avrupa'da kabul gördüğünün kanıtıdır" dedi.