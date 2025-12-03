Adana'nın şalgam suyu için yapılan AB tescil başvurusu uygun bulundu
03.12.2025 17:01
DHA
Adana'nın meşhur içeceği şalgam suyu için yapılan Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescil başvurusu uygun bulundu.
Adana Ticaret Odası'nın 2024 yılında Adana şalgamı için yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. Avrupa Patent Enstitüsü, başvuruyu uygun bularak Adana şalgamının tescil sürecini onayladı.
32 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, şalgam suyunun AB tescili için yaptıkları başvurunun 21 Kasım'da uygun bulunduğunun belirterek, 3 aylık askı sürecinin başladığını ifade etti.
Bayram, "Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün, şalgam suyu. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da ürünün Avrupa'da kabul gördüğünün kanıtıdır" dedi.
Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas ise "Başvurumuzun kabul edilmesi, şalgamın uluslararası ölçekte tanınması ve korunması açısından önemli bir adımdır. Bu başarı üreticilerimizin emeğini koruyacak, kentimizin gastronomi markasına değer katacaktır. AB tescili sadece koruma mekanizması değil, yeni fırsatların kapısını açan bir süreçtir" diye konuştu.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.