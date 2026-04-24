Adeta dibi görmüştü. Yeniden su tutmaya başladı
24.04.2026 13:51
AA, İHA
Tekirdağ'da geçtiğimiz yaz kuraklık nedeniyle adeta dibi gören Naip Barajı, son yağışlarla birlikte yeniden su tutmaya başladı.
Tekirdağ’da geçen yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle su debisinin kritik seviyelere kadar düştüğü Naip Barajı’nda bu yıl etkili olan yağışlar ve alınan önlemlerle birlikte kısmi toparlanma yaşandı.
Önceki yıl aynı dönemde yüzde 12 seviyelerinde olan doluluk oranı, son ölçümlere göre yüzde 22’ye yükseldi. Barajda yaşanan artışın yalnızca yağışlardan değil, aynı zamanda yapılan altyapı çalışmaları ve alternatif su kaynaklarının devreye alınmasından kaynaklandığı belirtildi.
Geçtiğimiz yaz aylarında su seviyesinin aşırı düşmesi nedeniyle barajda çatlayan topraklar ve ortaya çıkan eski yapılar dikkat çekmişti.
Su seviyesinin "ölü hacim" noktasına kadar gerilediği barajda bu yılki gelişmeler umut verdi. Kuraklık döneminde susuzluk yaşanmaması için farklı su kaynaklarından takviye sağlandı.
Göletlerden ve derelerden alınan sular, oluşturulan hatlarla Naip Barajı’na yönlendirildi. Özellikle Yazır Göleti ve Kocadere hattı üzerinden baraja önemli miktarda su taşındı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ'ın ağır sanayi, yoğun tarım ve göç stresi altında olan bir şehir olduğunu vurguladı. Bu talebe rağmen yüzey su kaynaklarının oldukça yetersiz olduğunu belirten Yüceer, su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının yeraltı kaynaklarından karşılandığını ifade etti.
Şiddetli kuraklık nedeniyle toprak yapısının zarar gördüğü bir dönemin ardından, yürütülen stratejik çalışmalarla baraj doluluk oranları ölü hacim dahil yüzde 22 seviyesine ulaştı. Bu artış, yalnızca doğal yağışlarla değil, denize boşalan su kaynaklarının göletlere entegre edilmesiyle sağlandı.
