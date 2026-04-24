Adeta dibi görmüştü. Yeniden su tutmaya başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ'ın ağır sanayi, yoğun tarım ve göç stresi altında olan bir şehir olduğunu vurguladı. Bu talebe rağmen yüzey su kaynaklarının oldukça yetersiz olduğunu belirten Yüceer, su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının yeraltı kaynaklarından karşılandığını ifade etti.

Şiddetli kuraklık nedeniyle toprak yapısının zarar gördüğü bir dönemin ardından, yürütülen stratejik çalışmalarla baraj doluluk oranları ölü hacim dahil yüzde 22 seviyesine ulaştı. Bu artış, yalnızca doğal yağışlarla değil, denize boşalan su kaynaklarının göletlere entegre edilmesiyle sağlandı.