Adı tüm dünyada işkencelerle anılıyor. 46 yıllık yapı ziyarete açılacak

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve aralarında yazar ile siyasetçi Orhan Miroğlu’nun da bulunduğu, cezaevinde bir süre kalmış kişiler çalışmaları yerinde inceledi.

Sekiz yıl kaldığı cezaevini Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde oluşturulan danışma kurulunun bir üyesi olarak ziyaret eden yazar ve siyasetçi Orhan Miroğlu, Diyarbakır Cezaevi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde olan bir hadise olduğunu söyledi.