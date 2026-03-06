Adı tüm dünyada işkencelerle anılıyor. 46 yıllık yapı ziyarete açılacak
Geçmişte uzun yıllar adı işkencelerle anılan Diyarbakır Cezaevi'nin, müze ve kültür alanı olarak bu yıl ziyarete açılması hedefleniyor.
Merkez Bağlar ilçesinde 1972 yılında yapımına başlanan Diyarbakır Cezaevi, 4 Temmuz 1980'de açıldı. 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetime devredilerek "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanılan cezaevinin adı, 12 Eylül askeri darbesinden sonra kötü muamele ve işkencelerle anıldı.
Hakkında birçok belgesel ve kitabın yazıldığı cezaevi, Adalet Bakanlığı'na devredildiği 9 Mayıs 1988'den bir süre öncesine kadar ceza infaz kurumu olarak kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kenti ziyaretinde, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" açıklamasının ardından çalışmalar başlatıldı.
11 Ekim 2022'de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin tabelası 24 Ekim 2022'de indirildi.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilen cezaevinin "müze ve kültür alanı" olarak kullanılması için başlatılan restorasyon sürüyor.
Üç etap şeklinde yürütülen projenin ilk iki etabında fiziki gerçekleşme yüzde 80'e ulaştı.
Teşhir, tanzim, çevre düzenlemesi, peyzaj, mekanik, elektrik tesisatından oluşan üçüncü etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla tarihi cezaevinin kapıları ziyaretçilere açılacak.
Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve aralarında yazar ile siyasetçi Orhan Miroğlu’nun da bulunduğu, cezaevinde bir süre kalmış kişiler çalışmaları yerinde inceledi.
Sekiz yıl kaldığı cezaevini Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde oluşturulan danışma kurulunun bir üyesi olarak ziyaret eden yazar ve siyasetçi Orhan Miroğlu, Diyarbakır Cezaevi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde olan bir hadise olduğunu söyledi.
Cezaevinin "Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi" listesinde yer aldığını ifade eden Miroğlu, "Bu müze sadece Türkiye açısından değil, dünyada da önemli bir mesaj, önemli bir tecrübe olacak" dedi.
Cezaevinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili milletvekilliği döneminde "Diyarbakır Cezaeviyle Yüzleşme Komisyonu"nun kurulduğunu, diğer partileri temsil eden milletvekilleriyle 2016-2018'de çalışma yaptıklarını hatırlatan Miroğlu, bu çalışmanın zamanla olgunlaştığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kenti ziyaretinde cezaevinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamasını hatırlatan Miroğlu, şöyle konuştu:
“Müzenin açılışı 12 Eylül'ün yıl dönümüne denk getirilebilirse çok anlamlı olur. Yetişemezse de 2027'ye sarkmadan mutlaka halkımızın hizmetine açılacaktır.''
Bakanlıktaki bürokratların işin başından bu yana Diyarbakır Cezaevi mağdurlarına, tanıklarına danışarak, bilgi alışverişinde bulunarak bu çalışmaları yürüttüğüne işaret eden Miroğlu, birçok hatıranın burada görüleceğini vurguladı.
Henüz 16 yaşındayken girdiği Diyarbakır Cezaevi'nde 7 yıl kalan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi de o dönemde cezaevine bir şekilde giren herkesin işkencelere maruz kaldığını söyledi.
O dönem kendisi dahil beraat eden hiç kimsenin tazminat davası açmadığını belirten Semavi, "O çileleri parayla ya da farklı bir şekilde tanzim etmek bize yakışmaz" dedi.
Cezaevinin müzeye dönüştürülmesinin önemine değinen Semavi, ‘’Geçmişiyle yüzleşemeyen toplumlar, gelecek inşa edemezler. Geçmişimizle, acılarımızla yüzleşmek zorundayız ki acısız bir gelecek inşa edelim'' yorumunda bulundu.
