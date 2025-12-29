Adıyaman'da 1800 yıllık mezar odası bulundu. İstiridye motifleri ölümsüzlüğü simgeliyor
29.12.2025 15:37
AA
Adıyaman'ın Besni ilçesi kırsalında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu. Odadaki istiridye motifleri ölümsüzlüğü simgeliyor.
Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine Yukarı Söğütlü köyü kırsalında inceleme başlattı.
Çalışmalarda milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odasına rastladı.
Odanın tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mezar odasının sarp ve kayalık bir alanda bulunduğunu söyledi.
Bölgede yaptıkları ilk incelemede en az 5 odalı mezarın izine rastladıklarını belirten Alkan, ortaya çıkardıkları oda mezarın kubbeli olduğunu ifade etti.
Alkan, ‘’Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor'' dedi.
YABAN KEÇİSİ KABARTMASI VAR
Alkan, bulunan mezar odasının içinde bazı kabartmaların zamanla tahrip olduğunu, bazılarının ise günümüze ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla birbirine bağlandığı görülüyor. Ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor.''
