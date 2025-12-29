Adıyaman'da 1800 yıllık mezar odası bulundu. İstiridye motifleri ölümsüzlüğü simgeliyor

Alkan, ‘’Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor'' dedi.

YABAN KEÇİSİ KABARTMASI VAR

Alkan, bulunan mezar odasının içinde bazı kabartmaların zamanla tahrip olduğunu, bazılarının ise günümüze ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla birbirine bağlandığı görülüyor. Ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor.''