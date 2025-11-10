Adıyaman'da feci kaza: 12 yaralı
10.11.2025 14:40
DHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler dahil 12 kişi yaralandı.
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 20'nci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
Halil Gültekin'in kullandığı otomobil ile Yasin Şafak'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerdeki 10 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı Besni, Gölbaşı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
