Ağlar dolu kasalar boş. Bolluğun "Yunus ve Tezgah" imtihanı
14.04.2026 13:07
Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki balıkçılar, sona erecek av sezonuna rağmen düşük fiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle istedikleri kazancı elde edemediklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının ekosistemin korunmasına yönelik uygulamalarında, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönemsel hamsi avcılığının durdurulması, 2026'da denizlerdeki balık popülasyonunun artmasına yardımcı oldu.
Büyük ölçekli balıkçı tekneleri(Gırgır) 15 Nisan'da başlayacak av yasaklarından önce son seferlerini yaparken, küçük ölçekli balıkçı tekneleri ise yaz döneminde avlanmaya devam edecekler.
6 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Baykan, sezonun bereketli, balıkçı teknelerinin ise verimli av yaptığını söyledi.
EN BÜYÜK SORUN YUNUS BALIKLARI
Bu av sezonunda balıkçıların bereketli bir av dönemi geçirdiğini ifade etti. Eylül ayından kasım ayına kadar hamsi avının fazla olduğunu söyleyen Baykan, avlanan balıkların maddi olarak verimli olmadığını ekledi ve şöyle devam etti:
”Bizden 15 kilogram balık kasası 300-500 liraya çıkarken tezgahlarda kilosu 100-200 liradan aşağı düşmedi. Bu sene zayıf bir sene oldu. Geçen yıla nazaran bu sene daha fazla tutuldu balık. Kayık başı yaklaşık 200 bin kasa balık çıkmıştır."
Baykan, gırgırların 15 Nisan'dan itibaren barınaklarda olacağını ve bazı teknelerin şimdiden barınaklara çekildiğini söyledi. 50 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Niyazi Karataş, av yasağı sayesinde denizdeki balık popülasyonunun artacağını söyledi.
Yasakların olumlu karşılık verdiğini belirten Karataş, en ciddi sorunun balık ağlarını tahrip etmeleri nedeniyle yunus balıkları olduğunu vurguladı.
"ARTAN MALİYETLER SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuri Yılmaz da bölgede bu yıl müsilajın (deniz salyası) görülmemesinin balıkçılar açısından olumlu olduğunu belirtti. Ayrıca sezonun genel olarak verimli geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Balık miktarı yüksek olmasına rağmen artan maliyetler, özellikle akaryakıt fiyatları sektörü olumsuz etkiledi" dedi.
FİYATLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık da bu yıl hamsi, sardalya ve istavritin yanı sıra torik avcılığından da verim aldıklarını söyledi. Fiyatların beklentiyi karşılamadığını da dile getiren Işık, "Teknelerin önemli bir bölümü sezonu zararla kapattı" diye konuştu.
Hal ile tezgah fiyatlarındaki farkın tüketimi de etkilediğine değinen Işık, sekötrde maliyetlere uygun fiyatlandırmanın da sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna dikkat çekti.
Nihat Işık, gırgırlara yönelik getirilen ve belirli uzunluğun üzerindeki tekneleri kapsayan düzenlemeler nedeniyle bazı türlerin avcılığının yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.