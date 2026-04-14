Ağlar dolu kasalar boş. Bolluğun "Yunus ve Tezgah" imtihanı

Bu av sezonunda balıkçıların bereketli bir av dönemi geçirdiğini ifade etti. Eylül ayından kasım ayına kadar hamsi avının fazla olduğunu söyleyen Baykan, avlanan balıkların maddi olarak verimli olmadığını ekledi ve şöyle devam etti:

”Bizden 15 kilogram balık kasası 300-500 liraya çıkarken tezgahlarda kilosu 100-200 liradan aşağı düşmedi. Bu sene zayıf bir sene oldu. Geçen yıla nazaran bu sene daha fazla tutuldu balık. Kayık başı yaklaşık 200 bin kasa balık çıkmıştır."

Baykan, gırgırların 15 Nisan'dan itibaren barınaklarda olacağını ve bazı teknelerin şimdiden barınaklara çekildiğini söyledi. 50 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Niyazi Karataş, av yasağı sayesinde denizdeki balık popülasyonunun artacağını söyledi.

Yasakların olumlu karşılık verdiğini belirten Karataş, en ciddi sorunun balık ağlarını tahrip etmeleri nedeniyle yunus balıkları olduğunu vurguladı.