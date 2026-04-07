Ağlayan gelin çiçek açtı. Koparmanın cezası 700 bin lira

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyündeki mezarlık alanında yoğun olarak görülen ters laleler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler doğal ortamında açan çiçekleri fotoğladı. Ters laleleri görüntüleyen doğaseverlerden İbrahim Kayran, “Sadece bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza ve köyümüze güzel bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu nadide çiçekleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz” dedi