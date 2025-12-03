Ahırda naylonların arasında buldu, korkup ekiplere haber verdi
03.12.2025 14:16
DHA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yırtıcı dişlere sahip 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti bulundu.
İlçeye bağlı Alanbaşı köyünün eski muhtarı Yavuz Turan, ahırındaki malzemelerin üzerini örttüğü naylonların arasında yırtıcı dişlere sahip, 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti buldu.
Turan, iskeletin hangi hayvana ait olduğunu ayırt edemeyince durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile DKMP görevlilerine bildirdi. Gelen ekipler, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin hangi tür hayvana ait olduğu tespit edilecek.
Yavuz Turan, hayvan iskeletinin kendisini tedirgin ettiğini belirterek, “Ahırdaki naylonları kontrol etmek istemiştim. Arasını açınca kemikleri gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. İlk kez böyle bir şey gördüm, tedirgin oldum ve hemen yetkililere haber verdim” diye konuştu.
