Ahırda naylonların arasında buldu, korkup ekiplere haber verdi

Yavuz Turan, hayvan iskeletinin kendisini tedirgin ettiğini belirterek, “Ahırdaki naylonları kontrol etmek istemiştim. Arasını açınca kemikleri gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. İlk kez böyle bir şey gördüm, tedirgin oldum ve hemen yetkililere haber verdim” diye konuştu.