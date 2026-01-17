Akciğere ve nefes darlığına iyi geldiği biliniyor. Kilosu 200 lira

Esnaf Nafiz Ünalacak, "Katranın pek çok çeşidi var. Hayvanlar için kullanılanlar; koyun, kuzu, inek, dana, şap hastalıklarının tedavisinde tercih ediliyor. İnsan sağlığı içinse sedir katranını öneriyoruz. Akciğere, nefes darlığına, iç hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Su bardağına bir iki damla damlatarak içilebiliyor'' ifadelerini kullandı.

Ancak yine de sedir katranı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor.

Katranın geçmiş yıllarda lastik sanayide kullanıldığını belirten Ünalacak, ‘’Eskiden lastik ayakkabı kullanılıyordu, katranlar madde olarak hamur içine giriyordu. Şimdi fabrikaların çoğu kapandı'' dedi.