Akciğere ve nefes darlığına iyi geldiği biliniyor. Kilosu 200 lira

17.01.2026 14:44
Konya'da sedir ağacının özünden elde edilen katranla geleneksel bir zanaat yaşatılıyor.
Konya'da katrancılık mesleğini yaklaşık 65 yıldır devam ettiren esnaf Nafiz Ünalacak (80), katranın hem hayvancılıkta hem de insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanıldığını belirtti. Sağlık sorunları nedeniyle mesleğini oğluna devrettiğini ifade eden Ünalacak, kendisinin dükkana fahri olarak destek verdiğini söyledi.
Ünalacak ailesi, geleneksel üretim yöntemleriyle elde edilen sedir katranının doğal yapısı nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Esnaf Nafiz Ünalacak, "Katranın pek çok çeşidi var. Hayvanlar için kullanılanlar; koyun, kuzu, inek, dana, şap hastalıklarının tedavisinde tercih ediliyor. İnsan sağlığı içinse sedir katranını öneriyoruz. Akciğere, nefes darlığına, iç hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Su bardağına bir iki damla damlatarak içilebiliyor'' ifadelerini kullandı.
Ancak yine de sedir katranı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor.
Katranın geçmiş yıllarda lastik sanayide kullanıldığını belirten Ünalacak, ‘’Eskiden lastik ayakkabı kullanılıyordu, katranlar madde olarak hamur içine giriyordu. Şimdi fabrikaların çoğu kapandı'' dedi.
Nafiz Ünalacak'ın oğlu Tevfik Ünalacak, katranın üretim aşamasının çok meşakkatli olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Ağacın gövdesinden parçalar ayrılıyor. Ondan sonra bir çukurun içinde malzeme konuluyor. Sızdırma yöntemi oluyor. Çukuru kapatıp üzerinde ateş yakılıyor. O ısıyla beraber bir bakıma ısıl işlem gösteriyorlar ağaca ve ürün sızma yapıyor.''
Sedir katranının küçük bir şişede 200 liraya satıldığını söyleyen Tevfik Ünalacak, "Hayvanlar ve insanlar için çam katranı var. Ağrı ve sızılarda kullanılır. Onun da 1 kilosu 200 lira'' dedi.
