Akdeniz ve Ege'de sayıları arttı. Tüketildiğinde öldürüyor, avlayana para ödülü var

Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu yıl da avcılık desteklemesi devam ediyor.

Benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 200 bin adede kadar 10 lira ödeme yapılacak.

Uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin avlanmasına müsaade edilen balon balığının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.