Akdeniz ve Ege'de sayıları arttı. Tüketildiğinde öldürüyor, avlayana para ödülü var
22.04.2026 10:19
DHA
Zehriyle öldüren ve kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik, 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2025 sonuna kadar, Türkiye genelinde 665 bin 41 balon balığı avlandı.
Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda önem kazanan 'avcılık' faaliyetleriyle, geçen yıl 291 bin 547 balon balığı yakalandı.
Avlanan balon balıkları sayesinde 21 milyon 866 bin 25 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.
Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu yıl da avcılık desteklemesi devam ediyor.
Benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 200 bin adede kadar 10 lira ödeme yapılacak.
Uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin avlanmasına müsaade edilen balon balığının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.
Karın kısmında dikenleri bulunan ve çok güçlü dişlere sahip olan balon balığı, bünyesinde tetrodotoksin adı verilen bir nörotoksin barındırıyor.
Ölümcül etkisi ise tüketim yoluyla daha çok artıyor. Balon balığı kana karıştıktan sonra zehir, sinir iletimini keserek kasları felç ediyor. Kişinin bilinci yerinde olsa bile hareket edemiyor ve konuşamaz hale geliyor.
Ölüm genellikle göğüs kaslarının felç olması ve solunumun durması nedeniyle gerçekleşiyor. Balığı pişirmek, kızartmak veya dondurmak zehri yok etmiyor. Temas halinde ise eğer ciltte açık bir yara varsa risk artıyor.
