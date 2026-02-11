Akdeniz'den Elazığ'a getirildi. Kilosu 650 TL'ye satılıyor

Genel sağlık üzerinde pek çok faydası olduğu bilinen orkinos, kalp ve beyin sağlığını destekleyici etkisinin yanı sıra görme yetisini de iyileştirebilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu balık türünün bazı kaynaklarda depresyon belirtilerini hafiflettiği de ileri sürülüyor. Ancak yine de düzenli tüketime başlamadan önce bir uzmana danışılması gerekiyor.