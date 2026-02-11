Akdeniz'den Elazığ'a getirildi. Kilosu 650 TL'ye satılıyor
Akdeniz kıyılarından getirilen dev orkinos, Elazığ'da kilosu 650 TL'den satışa çıkarıldı.
Bu sezon yaşanan verimlilik sayesinde tezgahlara inen dev balık, bölge halkının alışık olduğu tatlı su balıklarından farklı olan boyutuyla dikkat çekti.
1 metre 40 santim uzunluğunda olan orkinosun kilosu 650 liradan satışa sunuldu. Balıkçı esnafı Ebubekir Buluş, halk arasında "ton balığı" olarak da bilinen bu türün özellikle çocukların bedensel gelişimi için tercih edildiğini belirtti.
Buluş, "Orkinos Elazığ'da çok fazla bilinmez, vatandaşlarımız genelde bunu ton balığı olarak tanır. Omega-3 bakımından çok zengindir. Çocukların kemik ve boy gelişimi için oldukça faydalıdır" dedi.
Vatandaşın ilgisini çeken orkinos hakkında bilgi veren Buluş, "Bu balığı kilogram olarak bölüp çocuklara özel köfte şeklinde satmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda bonfile et olarak, kılçıksız ve kemiksiz şekilde vatandaşlara sunacağız. Et olarak hazırlanmış net kilogram fiyatı yaklaşık 650 lira civarında" diye konuştu.
Genel sağlık üzerinde pek çok faydası olduğu bilinen orkinos, kalp ve beyin sağlığını destekleyici etkisinin yanı sıra görme yetisini de iyileştirebilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu balık türünün bazı kaynaklarda depresyon belirtilerini hafiflettiği de ileri sürülüyor. Ancak yine de düzenli tüketime başlamadan önce bir uzmana danışılması gerekiyor.
