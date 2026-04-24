Akdeniz'in sarı altını. En çok Rusya ve İran'a satıldı
24.04.2026 14:44
AA
Türkiye'nin dış satımına önemli katkı sağlayan turunçgil sektörü, 2026'nın Ocak-Mart döneminde en fazla mandalinayı Irak'a, limonu Rusya'ya gönderdi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 638 bin 442 ton ürünün dış pazarlarda değerlendirildiği turunçgil sektöründe 697 milyon 678 bin 706 dolarlık döviz girdisi elde edildi.
Dış satımda bu dönemde 434 milyon 449 bin 879 dolarla mandalina zirvede yer alırken, bu ürünü 142 milyon 828 bin 519 dolarla limon takip etti.
Çok sayıda pazarda alıcısı bulunan Türk turunçgilinde en fazla mandalina Irak'a gönderildi.
Yılın ilk çeyreğinde Irak'a satılan 62 bin 403 ton mandalina karşılığında 146 milyon 192 bin 416 dolar gelir sağlandı.
Mandalinada Irak'ı 136 milyon 694 bin 904 dolarla Rusya, 23 milyon 954 bin 960 dolarla Polonya, 23 milyon 857 bin 925 dolarla Ukrayna, 10 milyon 884 bin 554 dolarla Sırbistan takip etti.
ZİRVE RUSYA'NIN
Ocak-Mart döneminde ihracatın ikinci sırasında yer alan limonda ise en çok satış Rusya'ya yapıldı. Bu ülkeye 32 bin 783 ton limon gönderildi, ihracattan 46 milyon 468 bin 358 dolar elde edildi.
Limon dış satımında Rusya'yı 42 milyon 719 bin 375 dolarla Irak, 9 milyon 53 bin dolarla Romanya, 7 milyon 813 bin 134 dolarla Sırbistan, 5 milyon 611 bin 807 dolarla Ukrayna izledi.
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, Türkiye'de üretilen turunçgile uluslararası pazarda talebin arttığını söyledi.
İlk çeyrekteki dış satımdan memnun olduklarını belirten Kaçmaz, "Turunçgil sektöründe sürdürülebilir üretim, kalite standardı ve markalaşma noktalarında yapmış olduğumuz çalışmalar önümüzdeki süreçte devam edecektir. Bu doğrultuda atılan adımlar Türkiye'nin küreseldeki turunçgil konumunu daha güçlü hale getirecektir" diye konuştu.
Kaçmaz, Akdeniz'in sarı altını olarak da nitelendirilen ürünün dış satımını daha geniş bir coğrafyaya yaymak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin 2026'nın Ocak-Mart döneminde mandalina ihracatı yaptığı ülkeler şöyle:
Ülkeler 2026 Ocak-Mart dönemi (Dolar)
Irak 146.192.416
Rusya 136.694.904
Polonya 23.954.960
Ukrayna 23.857.925
Sırbistan 10.884.554
Türkiye'nin 2026'nın Ocak-Mart döneminde limon ihracatı yaptığı ülkeler ise şöyle:
Ülkeler 2026 Ocak-Mart dönemi (Dolar)
Rusya 46.468.358
Irak 42.719.375
Romanya 9.053.000
Sırbistan 7.813.134
Ukrayna 5.611.807
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.