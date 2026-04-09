Akran zorbalığına karşı spora başladı. 4 yaşından beri birçok derece kazandı
09.04.2026 13:20
İHA
Kick boks antrenörü, akran zorbalığına uğrayan kızını kick boks ile tanıştırdı. Küçük kız birçok ödül ve derecenin de sahibi oldu.
Sivas'ta yaşayan ve 20 yıla yakın bir süredir de kick boks ile uğraşan baba Sercan Akdeniz'in kızı Emine Serra Akdeniz, küçük yaşlarda akran zorbalığına uğradı. Baba Akdeniz de kızının kendisini savunması için 4 yaşında kick boksa başlatırken antrenmanlarıyla da özel olarak ilgilendi. Yıllar içerisinde kendisini geliştiren minik Emine Serra, şampiyonalara hazırlandı. Sivas 1'inciliği kazanan Serra, Türkiye şampiyonasında 3’üncülük elde etti.
AKRAN ZORBALIĞIYLA MÜCADELEDE SPORUN ÖNEMİ
Kızına kendini savunmayı öğretmek amacıyla bu branşa başlattığını anlatan Akdeniz, çocuklarının ilgilendiği branşla ilgilenmesinini her zaman bir hayali olduğunu söyledi. Çocuğunun akran zorbalığıyla erken tanıştığını anlatan baba, sporla tanışmasının da bir o kadar erken olduğunu belirtti. Kızlarının birçok dereceyle kendilerini gururlandırdıklarını ifade eden baba, "özgüvenleri, sağlıkları ve telefondan uzak kalmaları açısından bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.
"4 YAŞINDAN BERİ BU SPORU YAPIYORUM"
Babasının öğrencisi Serra Akdeniz ise kick boks yapmaktan keyif aldığını ve 4 yaşından beri bu sporla uğraştığını anlattı. Minik Serra'nın en büyük hayalini anlatırken de “Dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” diye ifade etti.