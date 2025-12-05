'Aktekne' adıyla da biliniyor, 500 yıldır ayakta

Kilisli vatandaşlardan İhsan Bekçioğlu ise, "Burası Cumhuriyet Meydanı'nın en önemli noktalarından biri. Bir yanda Tekke Camii, diğer yanda Mevlevihane Camii var. İçindeki mimari doku gerçekten görülmeye değer, tarihi değeri çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Mevlevihane Camii'nde din görevlisi olan Abdullah Yaralıoğlu "Camimiz Mevlevihane olarak geçer. Osmanlı döneminde mescit olarak yapılmış. Önceki dönemlerde burada Mevlevi gösterileri ve zikirleri yapılırdı" diye konuştu.