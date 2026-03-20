Alanya'da sağanak yağış. Denizin rengi değişti

20.03.2026 18:36

AA

Alanya ilçesinde sağanak yağış sonucu dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Oba Çayı ile dağlardan akan çamurlu su, Keykubat ve Soğuk Kapı plajlarının renginin değişmesine neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerindeki sağanak nedeniyle debisi yükselen Oba Çayı'nın döküldüğü bölgede denizin rengi kahverengiye döndü.

 

Keykubat ve Soğuk Kapı plajları ile Alanya Balıkçı Barınağı'nda deniz farklı renklere büründü.

 

 

Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken, diğer taraflarında mavi tonları hakim oldu.

