Almanya'dan memleketine geldi, kendi topraklarını işlemeyi seçti
13.12.2025 10:27
Herkes yurtdışına giderken Uğur Gedik, Almanya'dan memleketi Giresun'a döndü. "Almanya'da robot olacağıma memleketimde çoban olurum" diyen Gedik, kendi imkanlarıyla hayvancılığa başladı.
Almanya'da işçi olarak çalışan Uğur Gedik, bir süre sonra yoğun çalışma saatleri nedeniyle sosyal hayatına vakit ayıramadığını fark etti. Vardiyali sistemle çalışan Gedik, bazı günler eşini bile göremediğini ve bu sürecin kendileriyle beraber çocuklarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Gedik ailesi bu durumun ardından Giresun Tirebolu'daki köylerine yerleşip, hayvancılık yapmaya karar verdi. Kısa bir sürede 27 büyükbaş hayvan edinen Gedik ailesi, aldıkları hayvancılık eğitimleri sayesinde hayvanlarının her aşamalarını takip ederek sorumluluklarını üstlendi.
"BURADA DAHA HUZURLU BİR HAYATIMIZ VAR"
Gedik, köye dönüş kararının yakınları ve köylüleri tarafından başlangıçta şaşkınlıkla karşılandığını belirterek, "Almanya'dan dönüp çoban mı olacaksın?" diyen çok oldu. Ama ben orada başkalarının işini büyütmektense kendi toprağımı işlemeyi seçtim. Burada çocuğumla, eşimle daha huzurlu bir hayatımız var. Köy hayatına dönüşün bizim için büyük bir riskti. Sıfırdan başladık ama pişman değiliz. Atalarımızın toprağına döndük, kendi düzenimizi kurduk. İnşallah işimizi daha da büyüteceğiz" diye konuştu.
"ET ÜRETİMİNİ BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUM"
Hayvancılık işini büyüterek et kombine tesisi kurma hedeflediğini de anlatan Gedik, "Şu anda 27 büyükbaş hayvanım var. Süt üretimi ve pazarlaması bölgemizde yeterince elverişli olmadığı için hedefimiz besicilik yapmak. Zamanla et üretimini büyütmeyi hedefliyorum. Özellikle angus melezi hayvanlarla kaliteli ve verimli et üretimine odaklandık. Türkiye'de kaliteli et üretimine ciddi ihtiyaç var. Hayvan sayımızı artırıp ileride kendi ürünlerimizi de işlemek istiyoruz. Belki kasap, belki döner üretimi yapabiliriz. Angus eti değerli bir et ve biz bunu daha uygun fiyatla tüketicilere sunabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
