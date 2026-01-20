Altın değil, tuzlu takı: Damada düğünde çubuk kraker sürprizi

Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.