Altın fiyatları düştü, "Vallahi billahi yok" yazısı kuyumcuda izdihamı durduramadı

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle, güne ise 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri de Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu.