Altın fiyatları düştü, "Vallahi billahi yok" yazısı kuyumcuda izdihamı durduramadı
24.03.2026 11:56
İHA
Altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor. Bursa'da yoğun talep nedeniyle bir kuyumcu çareyi iş yerinin camına "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok." yazısı asmakta buldu.
Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle, güne ise 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü.
Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.
Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri de Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu.
"VALLAHİ BİLLAHİ YOK, YEMİN EDERİM YOK" YAZISI ASTI
Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkan camına yazı asmakta buldu.
"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok." yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.
"BİR GRAM DA MI YOK?"
Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun yanıtı ise "Yok abi, olsa kendime ayırırım." oldu.
Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.
FİYAT DÜŞTÜ, KUYUMCUKENT'TE DE GRAM ALTIN TÜKENDİ
Öte yandan altın fiyatlarındaki düşüş, İstanbul Kuyumcukent'te de büyük yoğunluğa neden oldu.
Alışveriş merkezinde gram altının tükendiği belirtildi.
