Amasya'da 2 bin 600 yıllık tandır keşfedildi. Pers dönemine ait olduğu düşünülüyor
20.12.2025 00:02
İHA
Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında 2 bin 600 yıllık tandır keşfedildi. Tandırın, Pers dönemine ait pişirilmiş killi topraktan yapıldığı tespit edildi.
19 yıl süren kazıların bu yılki etabında buldukları tandıra ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş. Bu tandır, bugünkü Anadolu'da kullanılan tandırlara birebir benziyor. Tek farkı 2 bin 600 yıllık olması" dedi.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, Anadolu'da Neolitik dönemden itibaren ekmek yapımında tandır benzeri ünitelerin bulunduğuna işaret etti.
Dönmez, "Tandırın karşısında hamur açmak yada buğday öğütmek için kullanılan tezgah taşıyla da karşılaşıldı. Bu keşif, aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve ünitelerinin ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor'' dedi.
Uzman isim, bölgede 2 yıl önce Pers dönemine ait toprak bir tencere bulunduğunu da hatırlattı. Tencerenin içinde kemik parçaları ve tahıl tanelerine rastlanmıştı. Dönmez, ‘’Bu tencerede keşkek yapılmış. Muhtemelen keşkek de bu tandırlarda pişiriliyordu" şeklinde konuştu.
OLUZ HÖYÜK HAKKINDA
Oluz Höyük, Amasya-Çorum karayolunun 3 kilometre güneyinde yer alıyor. Geldingen Ovası'nın batı kenarında konumlanan bölge, yaklaşık 45 dönümlük bir alana sahip.
Oluz Höyük, 1997-1999 yılları arasında yürütülen yüzey araştırmaları sırasında keşfedildi. Arazi çalışmaları ise 2007 yılında başladı.
Kazılar, tepenin en yüksek bölümünün batı kesiminde A açması ve doğu yamaçta B açması olmak üzere iki açma üzerinden yürütüldü. Daha sonra C ve D olarak adlandırılan iki açmada daha çalışıldı.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.