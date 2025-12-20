Amasya'da 2 bin 600 yıllık tandır keşfedildi. Pers dönemine ait olduğu düşünülüyor

Oluz Höyük, Amasya-Çorum karayolunun 3 kilometre güneyinde yer alıyor. Geldingen Ovası'nın batı kenarında konumlanan bölge, yaklaşık 45 dönümlük bir alana sahip.

Oluz Höyük, 1997-1999 yılları arasında yürütülen yüzey araştırmaları sırasında keşfedildi. Arazi çalışmaları ise 2007 yılında başladı.

Kazılar, tepenin en yüksek bölümünün batı kesiminde A açması ve doğu yamaçta B açması olmak üzere iki açma üzerinden yürütüldü. Daha sonra C ve D olarak adlandırılan iki açmada daha çalışıldı.