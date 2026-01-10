Amasya'da yeni lezzet. Fıstıklı değil "Elmalı baklava"
10.01.2026 11:25
İHA
Amasya'nın dünyaca ünlü misket elması artık baklavaları tatlandırmaya başladı. Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava' tadıyla parmak ısırtıyor.
ELMALI BAKLAVA
Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen ve coğrafi işaret alan Misket elması, geleneksel Türk tatlısı olan baklavanın yapımında kullanılmaya başlandı. Yeni bir reçeteyi uygulayan şef Murat Devek, kollarını sıvadı. Geleneksel baklavanın yapımı gibi, ince hamurların arasına kat kat dizildikten sonra arasına ceviz, fıstık veya badem eklemek yerine bu tarifte elmalar dizildi. Tatlının şerbetinin hazırlanmasında da yine elma kabuklarından faydalanıldı. Tarifin sonunda da ortaya yeni lezzet olan “Elmalı baklava” çıktı.
Tarifte aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de emeklerinin geçtiğini söyleyen Murat Devek, baklavadan elma kokusunun buram buram hissedildiğini ve bu yeni lezzeti Amasya'nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
YÜZDE 98'LİK BİR KISIMDAN OLUMLU YORUMLAR VAR
Yeni çıkan lezzetin şu an için yaklaşık 4 bin kişiye tattırıldığını anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, müşterilerin yüzde 98'lik bir kısmından elmalı baklava için olumlu yorumlar aldıklarını söyledi. Başün, bu lezzeti daha çok kişiye tattırmak, tanıtmak ve lezzeti markalaştırmak istediklerini de ekledi.
