Amasya'da yeni lezzet. Fıstıklı değil "Elmalı baklava"

Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen ve coğrafi işaret alan Misket elması, geleneksel Türk tatlısı olan baklavanın yapımında kullanılmaya başlandı. Yeni bir reçeteyi uygulayan şef Murat Devek, kollarını sıvadı. Geleneksel baklavanın yapımı gibi, ince hamurların arasına kat kat dizildikten sonra arasına ceviz, fıstık veya badem eklemek yerine bu tarifte elmalar dizildi. Tatlının şerbetinin hazırlanmasında da yine elma kabuklarından faydalanıldı. Tarifin sonunda da ortaya yeni lezzet olan “Elmalı baklava” çıktı.