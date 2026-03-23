Ana kayası 150 milyon yıllık. Astım hastalarına iyi geliyor
23.03.2026 09:33
İHA
Ana kayası yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayanan Gümüşhane'deki Karaca Mağarası, zengin damlataşı oluşumlarıyla dikkat çekiyor.
Sarkıt, dikit ve sütunların yanı sıra mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten havuzları ve “mağara gülleri” olarak adlandırılan oluşumlar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken mağara, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge turizmine önemli katkı sağlayan Karaca Mağarası’nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi sayısında artış bekleniyor.
Bayram tatilini Karaca Mağarası’na gelerek değerlendirdiklerini söyleyen Şeker Yılmaz, "Akçaabat’tan geliyoruz. Çocuklarıma memleketimizin doğal güzelliklerini göstermek istedim" dedi.
Özer Yılmaz da, "Buranın 150 milyon yıllık olduğu öğrenince çok şaşırdım. Astım hastalarına iyi geliyormuş. Sarkıtlar yukarıdan geliyor, alttan da su şeklinde büyüyorlar" diye konuştu.
İlk defa Karadeniz’e geldiğini belirten Davut Kaya ise "Hollanda'dan misafirimi getirdim. O da bu güzellik karşısında çok şaşırdı'' ifadelerini kullandı.
Karaca Mağarası’nın, uzmanlar tarafından solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan alternatif yöntemlerden biri olan ve tuz terapisi olarak bilinen halo terapiye uygun nadir mağaralar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Ortalama ısısı 12-17 derece olan mağara, polen ve tozlardan arınmış yüksek oksijenli havasıyla hastaların çok daha kolay nefes almalarına yardımcı oluyor.
Yaz aylarında daha serin kış aylarında ise daha sıcak olan mağara, bazı kaynaklarda küçük bir mikro klima alanı olarak tanımlanıyor.
Kuru mağara özelliği taşımasına rağmen tavan ve duvarlardan sızan sular, özellikle üst kesimlerde küçük gölcüklerin oluşmasına yol açıyor.
Oluşum süreci halen devam eden mağarada, bir santimetrelik dikit ve sarkıtın yaklaşık 12 yılda meydana geldiği ifade ediliyor.
Mağara, renk ve motif çeşitliliği açısından dünya genelinde nadir görülen doğal oluşumlar arasında yer alıyor. Bu özellikleriyle Gümüşhane turizminin en dikkat çekici konumlarından biri olarak öne çıkıyor.
