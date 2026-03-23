Ana kayası 150 milyon yıllık. Astım hastalarına iyi geliyor

Bayram tatilini Karaca Mağarası’na gelerek değerlendirdiklerini söyleyen Şeker Yılmaz, "Akçaabat’tan geliyoruz. Çocuklarıma memleketimizin doğal güzelliklerini göstermek istedim" dedi.

Özer Yılmaz da, "Buranın 150 milyon yıllık olduğu öğrenince çok şaşırdım. Astım hastalarına iyi geliyormuş. Sarkıtlar yukarıdan geliyor, alttan da su şeklinde büyüyorlar" diye konuştu.

İlk defa Karadeniz’e geldiğini belirten Davut Kaya ise "Hollanda'dan misafirimi getirdim. O da bu güzellik karşısında çok şaşırdı'' ifadelerini kullandı.