Ana tanrıçanın bu kapıdan geçtiğine inanılıyor. 3 bin yıllık gizem
25.04.2026 11:57
İHA
Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi, bahar mevsiminin gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı.
Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi, havaların ısınması ile birlikte ilgi odağı olmaya başladı.
İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü; Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya yerleşimleri, oyma kiliseler ve peri bacalarıyla açık hava müzesini hatırlatıyor.
Doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge; doğa yürüyüşü, bisiklet rotaları ve kamp alanlarıyla da öne çıkıyor.
Ayazini köyü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgeye hayran kalıyor. Özellikle kaya oyma yapılar ve yürüyüş rotalarının etkileyici olduğu ifade ediliyor.
Vadide hareketliliğin artmasına en çok sevinenler ise bölge esnafı oldu.
Mehmet Kılıç isimli esnaf, yapılan restorasyon ve altyapı yatırımları sayesinde köyün daha cazip hale geldiğini, bu durumun da ticareti olumlu etkilediğini belirterek, herkesi vadi ve eşsiz eserleri görmeye davet etti.
Vadinin en görkemli kısmı olan 17 metrelik Yazılıkaya Anıtı, ‘’Midas'' adıyla da biliniyor. Devasa bir kapı izlenimi veren yapı, gösterişiyle dikkat çekiyor. Frigler, ana tanrıça Kybele'nin bu "kapıdan" geçerek yeryüzüne geldiğine inanırlardı.
Anıtın üzerindeki geometrik desenler ise o dönemdeki ahşap saray mimarisinin kayaya yansıtılmış hali olarak dikkat çekiyor.
Frig Vadisi'nde bugün bile kaya kütleleri üzerinde derin tekerlek izleri görmek mümkün. İzler, yer yer 2 metreyi buluyor. Arkeologlar bunların binlerce yıl boyunca aynı güzergahı kullanan ağır kağnılar tarafından aşındırıldığını düşünüyor.
