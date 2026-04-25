''Anadolu'' isminin ilk kez verildiği yer. Efsanesi dilden dile dolaşıyor
25.04.2026 15:47
İHA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyü, ‘Anadolu' isminin ilk kez verildiği yer olarak dikkat çekiyor.
Taşlıca köyünün hikayesi, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın bölgeyi fethettiği dönemde askerleriyle birlikte köye uğramasıyla başlıyor. Köyde yaşayan ve ‘Anadolu'ya adını veren ebe' olarak anılan Kırmızı Ebe'nin, Selçuklu askerlerine ikram etmek için tastaki ayranı büyük bir taşın içine doldurduğu belirtiliyor. Bu taşın günümüzde ‘Ayran Taşı' olarak bilindiği ve ‘Anadolu' isminin de buradan türediğine inanılıyor.
Köyde bulunan Kırmızı Ebe Türbesi, Oruç Gazi Türbesi ve Gelin Kayası gibi noktalar da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Bölgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise neredeyse her kaya ve taşın bir efsaneye konu olması. Köy halkı, bu hikayelerin yüzlerce yıldır anlatıldığını ve bölgenin kültürel hafızasını oluşturduğunu ifade ediyor.
Ayrıca köyde bazı geleneklerin günümüzde de sürdüğü biliniyor. Örneğin Gelin Kayası efsanesi nedeniyle davul çalmanın uğursuzluk getirdiğine inanılıyor.
Oruç Gazi, Kızılcahamam ilçesi ve çevresinde adı geçen, bölgenin Türkleşme süreciyle ilişkilendirilen tarihi şahsiyetlerden biri olarak biliniyor. Hakkında kesin ve ayrıntılı tarihi kayıtlar sınırlı olsa da, genellikle Osmanlı'da yaşamış bir akıncı beyi ya da yerel kahraman olarak anıldığı aktarılıyor.
Rivayetlere göre Oruç Gazi bölgenin fetih ve iskan sürecinde rol oynadığı, özellikle kırsal alanların yerleşime açılmasına katkı sağladığı vurgulanıyor.
Anadolu isminin kökenine dair anlatılan en etkileyici efsanelerden biri, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad dönemine ve Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşadığına inanılan Kırmızı Ebe (veya Kırgız Ebe) figürüne dayanıyor.
BEREKETİN SİMGESİ
Selçuklu ordusunun bir sefer sırasında konakladığı bölgede, askerlerin su ve içecek ihtiyacı baş gösterir. Rivayete göre, bölgede yaşayan ve evliya olduğuna inanılan Kırmızı Ebe, bir taşın içine doldurduğu ayranla tüm bir orduyu karşılamaya karar verir.
‘’ANA DOLUYOR''
Askerler sırayla gelip mataralarını bu taşın içinden doldururlar. Ancak hayret verici bir şekilde, taşın içindeki ayran yüzlerce askere yetmesine rağmen hiç eksilmez. Ordudaki askerler, ayranın bitmediğini ve taşın sürekli dolu kaldığını görünce birbirlerine ‘’Ana doluyor!'' diye seslenirler.
Günümüzde kullanılan "Anadolu" isminin, bu askerin hayret dolu nidasından ve Kırmızı Ebe’nin gösterdiği bu kerametten türediği kabul ediliyor.
Bugün bu efsane, hem Anadolu insanının misafirperverliğini hem de "Anadolu" isminin taşıdığı manevi derinliği simgelemeye devam ediyor.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.