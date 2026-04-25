''Anadolu'' isminin ilk kez verildiği yer. Efsanesi dilden dile dolaşıyor

Taşlıca köyünün hikayesi, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın bölgeyi fethettiği dönemde askerleriyle birlikte köye uğramasıyla başlıyor. Köyde yaşayan ve ‘Anadolu'ya adını veren ebe' olarak anılan Kırmızı Ebe'nin, Selçuklu askerlerine ikram etmek için tastaki ayranı büyük bir taşın içine doldurduğu belirtiliyor. Bu taşın günümüzde ‘Ayran Taşı' olarak bilindiği ve ‘Anadolu' isminin de buradan türediğine inanılıyor.

Köyde bulunan Kırmızı Ebe Türbesi, Oruç Gazi Türbesi ve Gelin Kayası gibi noktalar da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bölgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise neredeyse her kaya ve taşın bir efsaneye konu olması. Köy halkı, bu hikayelerin yüzlerce yıldır anlatıldığını ve bölgenin kültürel hafızasını oluşturduğunu ifade ediyor.

Ayrıca köyde bazı geleneklerin günümüzde de sürdüğü biliniyor. Örneğin Gelin Kayası efsanesi nedeniyle davul çalmanın uğursuzluk getirdiğine inanılıyor.