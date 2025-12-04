Anadolu tarihinin başladığı yerde heyecanlandıran keşif. ''İlk kez denk geldik''
04.12.2025 13:48
İHA
'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde mozaik kalıntıları bulundu.
Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yıl mozaik kalıntılarıyla karşılaşıldı.
Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 1 metrekarelik alanda çok iyi korunmuş mozaik tabanlı kalıntılar bulduklarını ifade etti.
Kulakoğlu, ‘’Buradaki çalışmalarda Helenistik Dönemden çok fazla veri topladık, bu yüzden buradaki Helenistik yapının çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Maalesef Kültepe'nin çok erken dönemlerde araştırmacılar tarafından tahrip edildiği de ortada. İlk defa bu sene tam anlamıyla mozaikli yapının bir köşesine geldik" dedi.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla birlikte mozaikle ilgili verilerin toplanacağını aktaran Prof. Dr. Kulakoğlu, "Henüz kurulmuş olan mozaiğe ilişkin bir verimiz yok ama burada olmaması zaten mümkün değildi. Çünkü yazıtlardan biliyoruz. Sanıyorum önümüzdeki yıllar buna ilişkin veri toplarız" diye konuştu.
