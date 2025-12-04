Anadolu tarihinin başladığı yerde heyecanlandıran keşif. ''İlk kez denk geldik''

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 1 metrekarelik alanda çok iyi korunmuş mozaik tabanlı kalıntılar bulduklarını ifade etti.

Kulakoğlu, ‘’Buradaki çalışmalarda Helenistik Dönemden çok fazla veri topladık, bu yüzden buradaki Helenistik yapının çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Maalesef Kültepe'nin çok erken dönemlerde araştırmacılar tarafından tahrip edildiği de ortada. İlk defa bu sene tam anlamıyla mozaikli yapının bir köşesine geldik" dedi.