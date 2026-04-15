Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor. Son yağışlarda büyük hasar aldı
15.04.2026 15:17
DHA
Tokat'ta bulunan Zile Kalesi'nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle çökme yaşandı.
Zile ilçe merkezinde yer alan ve Anadolu'nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, son günlerde etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle çökme meydana geldi.
Zile Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Necmettin Eryılmaz "Kale, ilçenin tam ortasında bulunuyor. Yapıda 26 tane burç ve sur var. Çözülmeler şimdiden başladı, hatta geçen haftalarda bir kısım yıkıldı. Aşağıda evler var. Can ve mal kaybı olabilir. Endişeliyiz” diye konuştu.
''HAYATİ TEHLİKE TAŞIYOR''
Gerekli yerlere müracaat yaptıklarını ifade eden Eryılmaz, ‘’Bakanlığımızın ivedilikle burayı programa alıp restorasyona başlaması gerekiyor. Çünkü aşağı tarafta büyük bir burç var ve ortalama yüksekliği 10 metre. Kolumun girebileceği kadar derin yarıklar var. Hayati tehlike taşıyor'' ifadelerini kullandı.
Eryılmaz, kalenin son durumunun yerli ve yabancı turistler açısından kötü bir imaj yarattığını da sözlerine ekledi.
TARİHİ ÖNEMİ
Zile Kalesi, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı yer olarak da biliniyor.
Kalenin çevresinde Roma ve Bizans dönemlerinden kalma mimari parçalar ve kitabeler yer alıyor. Bu eserlerden yola çıkılarak yapının Milattan Sonra 1. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.
YASAL UYARI
TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.