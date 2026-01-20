''Anadolu'nun Orhun Abideleri'' olarak biliniyor. 8 binden fazla mezar taşı var
20.01.2026 22:35
İHA
Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrası geçmişi bin yıl öncesine dayanan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaza büründü.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; beyaza bürünen kubbeli tarihi kümbetleri, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, mağara evleri gibi ilçedeki pek çok tarihi yapıyla birlikte seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor.
“Anadolu’nun Orhun Abideleri” olarak da anılan ve 210 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan mezarlık, ortaya çıkan eşsiz görüntülerle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda yaklaşık 8 bin 200 mezar taşı bulunuyor. Taşların 118 tanesi anıt niteliğini taşırken, bölgede Orta Asya Türk mezar tiplerine benzeyen ve yeraltına kazılmış odacıklar şeklinde yapılmış mezarlar da yer alıyor.
Geçmişi bin yıl öncesine dayanan mezarlıkta farklı milletler ve cemaatlere ait cenazelerin üst üste defnedildiği tespit edilmişti.
Bölgede, alışılmış ölçülerden büyük olan ve her cephesinde süsleme bulunan dikdörtgen prizma şeklindeki şahideler (Mezarların baş ve ayak ucuna dikine konan, üzerinde yazı veya çiçek resmi bulunan taş) sıralanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin işbirliğinde yürütülen bir proje kapsamında, 2010 yılında bölgede bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başladı. Büyük emekler sonucunda yaklaşık 700 mezar taşının kitabeleri çözümlendi.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.