''Anadolu'nun Orhun Abideleri'' olarak biliniyor. 8 binden fazla mezar taşı var

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; beyaza bürünen kubbeli tarihi kümbetleri, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, mağara evleri gibi ilçedeki pek çok tarihi yapıyla birlikte seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor.