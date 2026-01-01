Anadolu'nun Pompei'si olarak tanımlanıyor. Bölge açısından önemi çok büyük

Prof. Dr. Nevzat Çevik, antik kenti "Anadolu'nun Pompei'si" olarak tanımladı. Çevik, Myra'nın alüvyonlarla örtülmesi sayesinde çok iyi korunduğunu da sözlerine ekledi.

Çevik, ‘’İleriye dönük olarak çok büyük bir bilgi rezervi aktaracağımızı düşünüyoruz. Bugün değilse bile, belki 100 yıl sonra yapılacak kazılarda, Pompei'de olduğu gibi son derece iyi korunmuş bir kentin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Pompei lavlarla örtülmüştü, Myra ise alüvyonlarla örtüldü" ifadelerini kullandı.