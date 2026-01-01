Anadolu'nun Pompei'si olarak tanımlanıyor. Bölge açısından önemi çok büyük
01.01.2026 10:47
İHA
Antalya'da bulunan Myra Antik Kenti ile Andriake Liman Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, 2025 kazı sezonunda da yoğun şekilde devam etti.
Myra'daki çalışmaların ana odağının antik tiyatro olduğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, tiyatroya ilişkin tüm projelerin tamamlandığını ifade etti.
Çevik, Myra'da antik tiyatroda röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin tamamlandığını ve Koruma Kurulu'na sunulduğunu aktardı. Şu anda restorasyon projesinin ihale aşamasına hazırlandığını belirten Çevik, ‘’Onay sürecinin ardından 2026 yılında Myra Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna başlamayı planlıyoruz'' dedi.
Antik tiyatronun mimari özelliklerine de değinen Prof. Dr. Nevzat Çevik, yapının bölge açısından önemine dikkat çekti.
Uzman isim, "Bu tiyatro yaklaşık 11 bin kişilik kapasiteye sahip. Bölgenin en büyük tiyatrosu ve saf Roma tiyatrosu özellikleri taşıyor'' şeklinde konuştu.
Restorasyonun yalnızca görsel bir çalışma olmadığını vurgulayan Çevik, çalışmaların hassas şekilde ilerleyeceğini, bu nedenle yaklaşık 3-4 yıl sürebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Nevzat Çevik, antik kenti "Anadolu'nun Pompei'si" olarak tanımladı. Çevik, Myra'nın alüvyonlarla örtülmesi sayesinde çok iyi korunduğunu da sözlerine ekledi.
Çevik, ‘’İleriye dönük olarak çok büyük bir bilgi rezervi aktaracağımızı düşünüyoruz. Bugün değilse bile, belki 100 yıl sonra yapılacak kazılarda, Pompei'de olduğu gibi son derece iyi korunmuş bir kentin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Pompei lavlarla örtülmüştü, Myra ise alüvyonlarla örtüldü" ifadelerini kullandı.
Andriake Liman Kenti'ndeki çalışmalara da değinen Prof. Dr. Çevik, burada 16 yıldır aralıksız kazı yürütüldüğünü söyledi.
Kazılarda ortaya çıkarılan küçük buluntuların önemine dikkat çeken Çevik, buluntulardan 20'sinin şu anda Cumhurbaşkanlığı'nda sergilendiğini dile getirdi. Çevik, ‘’Bunlar Anadolu için gerçekten benzersiz örnekler" dedi.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.