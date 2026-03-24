Anahtarı beline dayayıp ormana götürdüler. Gasp edip tehdit ettiler

Aydınhan olay anını anlatırken, kağıt toplayıcısının motoru önüne kırdığını ve motordan inip, anahtarı beline doğru tuttuğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Bıçak sandım ben de korkudan. Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım. Motorun arkasına binip atlayacaktım, kaçacaktım ama motora bir anda hızlandığı için atlayıp kaçamadım. Beni Kelebekçayırı tarafındaki bir ormanlık alana getirdiğinde üç kişi de orada vardı. Üç kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip çocuk muymuş deyip üstümü, başımı yırttılar. Cüzdanımı, telefonumu aldılar. Telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp üstüme gelip bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar.”

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.