Anahtarı beline dayayıp ormana götürdüler. Gasp edip tehdit ettiler
24.03.2026 14:40
İHA
Yalova'da 18 yaşındaki genç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak gasp edildi. Telefonu ve cüzdanındaki birkaçeşyasını alıp kaçan şüpheliler, "Seni bir daha burada görmeyeceğiz" dedi.
Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda alınan bilgiye göre evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan bir kağıt toplayıcısı tarafından durduruldu. Kağıt toplayıcısı şüpheli, elindeki cismi Aydınhan'ın beline dayayarak motosiklete binmesini istedi.
Motosiklete binmek zorunda kalan genç, Kelebekçayırı mevkiindeki ormanlık alana götürüldü. Ormanda Aydınhan'a saldırmaya başlayan 4 şüpheli, genci darp ederek üzerindeki kıyafetleri yırttı.
35-40 yaşlarındaki şüpheliler, gencin telefonunu ve cüzdanındaki bazı eşyaları alarak olay yerinden kaçtı.
Genç, bölgeden uzaklaştıktan sonra karşılaştığı bir vatandaşın yardımıyla polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
"SENİ BURALARDA GÖRMEYECEĞİZ DEYİP KAÇTILAR"
Aydınhan olay anını anlatırken, kağıt toplayıcısının motoru önüne kırdığını ve motordan inip, anahtarı beline doğru tuttuğunu söyledi ve şöyle devam etti:
“Bıçak sandım ben de korkudan. Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım. Motorun arkasına binip atlayacaktım, kaçacaktım ama motora bir anda hızlandığı için atlayıp kaçamadım. Beni Kelebekçayırı tarafındaki bir ormanlık alana getirdiğinde üç kişi de orada vardı. Üç kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip çocuk muymuş deyip üstümü, başımı yırttılar. Cüzdanımı, telefonumu aldılar. Telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp üstüme gelip bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar.”
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
