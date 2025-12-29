Ankara'da yetişiyor. Yaraları iyileştirip iltihabı azaltıyor, yaşlanma karşıtı etkisi de var

Hem sardunya esansiyel yağı hem de aynısefa esansiyel yağı içeren topikal kremlerin kullanımının değerlendirildiği çalışmada, bu kombinasyonun yaşlanma karşıtı etkisi olduğu ve cilt yaşlanmasıyla mücadelede dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Ancak bilim insanları, aynısefa bitkisinin faydaları için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Ragweed, papatya, kadife çiçeği veya aynısefa ile aynı familyadan diğer bitkilere alerjiniz varsa, kullanmaktan kaçınmanız gerektiği de vurgulanıyor.