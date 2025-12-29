Ankara'da yetişiyor. Yaraları iyileştirip iltihabı azaltıyor, yaşlanma karşıtı etkisi de var
Ankara'da yetiştirilen aynısefa çiçeğinden üretilen kozmetik ürünlerin, yurt dışı pazarlarında satılması amaçlanıyor.
Elmadağ ilçesinde yıllarca ekilmeyen tarla, aynısefa bahçesine dönüştürüldü.
Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi Başkanı Pınar Ayhan, Ankara'da aynısefa çiçeğini yetiştirmeye başladıklarını duyurdu. Ayhan, "Araştırmaya başladıkça, aynısefa bitkisinin şifalı olduğunu öğrendik. Ciltte de bu ürünün faydalı olacağını düşünerek farklı kozmetik ürünler hazırlamaya başladık'' dedi.
Başkan Yardımcısı Seren Beyza Kılıç ise aynısefa çiçeğinden kolajen, nemlendirici krem, yüz yıkama jeli, Somon DNA, saç bakım serumu ve şampuan üretilebildiğini dile getirdi.
Kılıç, bu ürünleri Amerika, Çin, Rusya ve Güney Kore'ye satmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.
Kozmetikte yabancı markaların öne çıktığına ve pek çok ürünün fahiş fiyatlarla satıldığına işaret eden Kılıç, vatandaşın hem cildini hem de ekonomik durumunu düşünerek üretim yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti.
Aynısefa yaprakları, flavonoidler ve triterpenoidler adı verilen doğal bileşikler içeriyor. Laboratuvar çalışmalarında, bu bileşiklerin faydaları şu şekilde sıralanıyor:
- İltihabı azaltır.
- Antioksidan görevi görür.
- Kan şekeri seviyelerini iyileştirir.
- Tümör büyümesi ile ilgili hücre sinyalini etkiler.
Beyni korur.
Aynısefa çiçeğinden yapılan jellerin yara iyileşmesinde yeni doku büyümesini teşvik ettiği de düşünülüyor.
Hem sardunya esansiyel yağı hem de aynısefa esansiyel yağı içeren topikal kremlerin kullanımının değerlendirildiği çalışmada, bu kombinasyonun yaşlanma karşıtı etkisi olduğu ve cilt yaşlanmasıyla mücadelede dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.
Ancak bilim insanları, aynısefa bitkisinin faydaları için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.
Ragweed, papatya, kadife çiçeği veya aynısefa ile aynı familyadan diğer bitkilere alerjiniz varsa, kullanmaktan kaçınmanız gerektiği de vurgulanıyor.
