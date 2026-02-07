Antalya dün yağışlıyken bugün güneş açtı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve sağanak yağışın ardından bugün güneş açtı. Yasğışların sona ermesiyle birlikte şehir merkezinde hava sıcaklığı 17 dereceyi gösterirken, yüzünü gösteren güneş adeta bahar havası yarattı. Hafta sonunu ve güneşli havayı gören Antalyalılar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izledi, kimisi de sahilde yürüyüş yaptı.