Antalya dün yağışlıyken bugün güneş açtı
07.02.2026 16:11
İHA
Antalya'da dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesiyle vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve sağanak yağışın ardından bugün güneş açtı. Yasğışların sona ermesiyle birlikte şehir merkezinde hava sıcaklığı 17 dereceyi gösterirken, yüzünü gösteren güneş adeta bahar havası yarattı. Hafta sonunu ve güneşli havayı gören Antalyalılar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izledi, kimisi de sahilde yürüyüş yaptı.
Deniz suyu sıcaklığı 17 dereceye ulaşırken denizde yüzenlerin yanı sıra sahilde olta atan balıkçılar da dikkat çekti. Özellikle Varyant mevkiinde manzarayı izleyen Antalyalılar yağışlardan sonraki güneşli havayı, “Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak” şeklinde değerlendirdi.