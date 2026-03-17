Antalya'da 500 yıllık mescit bulundu. Yıkılıp yeniden inşa edilmiş
17.03.2026 15:12
AA
Antalya'da bulunan Sillyon Antik Kenti'nde, Osmanlı döneminde köy merkezi olan mescit ve çeşmenin yer aldığı meydan belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, ana kent kapısı yakınındaki Osmanlı çeşmesi ile yaklaşık 30 metre güneyindeki mescit çevresinde yaptıkları çalışmalarda alanın Osmanlı döneminde köy meydanı olarak kullanıldığını tespit etti.
Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, başlangıçta Osmanlı mescidi olduğu düşünülen yapının yapılan araştırmalarla 14. veya 15. yüzyıla tarihlendiğinin anlaşıldığını söyledi.
Taşkıran, yapının iki farklı evreye sahip olduğunu belirterek ilk yapının yıkıldıktan sonra Osmanlı döneminde yeniden inşa edildiğini ve mescit olarak kullanılmaya devam ettiğini anlattı.
Bölgenin Sillyon'daki yerleşimin merkezi olarak tercih edildiğini net bir şekilde gördüklerini kaydeden Taşkıran, şöyle konuştu:
“500 yıl boyunca insanlar bu mescitte namaz kılmış. Hemen yanında akan bir çeşme var. Onun da restorasyonunu yaptık. Yaptığımız çalışmalarda mescit, su kaynağı ve önündeki meydanın beraber kullanıldığını, bölgenin tipik bir Osmanlı köy meydanı olduğunu belirledik. Teke Sancağı iken alan muhtemelen pazar yeri olarak da kullanılmış.''
Mescidin duvarlarında fresko tekniğiyle yapılmış bezemeler ve çizimlere de rastladıklarına işaret eden Taşkıran, gemi figürlerinin bölgedeki erken Türk topluluklarının denizcilikle ilişkisini gösterdiğini kaydetti.
Taşkıran, "Çok teknik olmasa da Erken Türk dönemini sembolize eden çizimler gördük. Beylikler hamamında bu tür izlere rastlamıştık. Buradan Türklerin denizcilikle haşır neşir olduğunu çıkarabiliriz. Bölge, denizle iç içe geçmiş" ifadelerini kullandı.
Bölgede restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının 2026 yılı boyunca süreceğini belirten Taşkıran, ziyaretçileri Sillyon'daki tarihi yapıları görmeye davet etti.
