Antalya'da ilginç olay. Eşi telefonlara bakmıyor diye 9 katlı binanın çatısına çıktı
26.03.2026 11:01
İHA
Antalya'nın Aksu ilçesinde tartıştığı eşinin telefonlarını açmamasına sinirlenen bir genç, 9 katlı inşaatın çatısına çıkıp eylem yaptı.
Antalya'da tartıştığı eşinin telefonlarına bakmamasına sinirlenen A.K. isimli bir genç, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 26092 Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede güvenlik güçlerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 SAATTE İKNA EDİLİP TELEFONLA KONUŞA KONUŞA AŞAĞI İNDİ
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı hazır bekletildi.
A.K. isimli şahısla yaklaşık 2 saat boyunca telefonla görüşen emniyet güçleri, yoğun çaba sonucu genci ikna ederek bulunduğu noktadan aşağı indirdi.
Polis ekiplerince inşaattan dışarı çıkarılan A.K., cep telefonuyla konuşarak bindiği polis otosunda da elinden telefonu düşürmedi.
