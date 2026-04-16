Antalya'da ilk karpuz hasatı. Üreticiler yerli üretime destek bekliyor

16.04.2026 13:23

İHA

Antalya'da karpuz fideleri ilk meyvelerini verdi. Yapılan ilk hasatta üreticiler yerli üretimin desteklenmesi üzerine çağrı yaptı.

Antalya'da hasat zamanı başladı. Serik ilçesine bağlı Burmahancı mahallesindeki üretici Osman çetin, aralık ayının sonunda ektiği karpuzların ilk hasatını gerçekleştirdi. Kış ayında ekimi yapılan karpuzlar, yoğun emeklerin ardından tezgahlarda alıcılarıyla buluşacak.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Üretici Çetin, piyasada kilogram fiyatının ortalama 40 TL civarında olduğunu ve tahmini 2 ton civarında hasat yaptıklarını söyledi. Üreticiler verdikleri demeçlerde yerli üretime katkı sağlanması üzerine, "Maliyetlerimiz biraz yüksek ama inşallah bundan sonra da düzgün gider. İran karpuzunu istemiyoruz bizim paramız Türkiye'de kalsın" dedi.

